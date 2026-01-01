Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Закусочная Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Закусочная» (2024)

Актеры сериала «Закусочная» Вся информация о сериале
Риэ Такахаси Rie Takahashi
Масаюки Като
Масаюки Като Masayuki Katō
Дзюн Фукусима Jun Fukushima
Юя Хиросэ Yuya Hirose
Minoru Ashina
Юмэ Миямото Yume Miyamoto
Кохэй Амасаки Kôhei Amasaki
Сигэру Тиба Shigeru Chiba
Юсукэ Кобаяси Yûsuke Kobayashi
Юми Утияма Yumi Uchiyama
Ясухиро Мамия Yasuhiro Mamiya
Kimiko Saito
Mari Hino
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Даики Хамано Daiki Hamano
Satomi Arai
Ёхэй Адзаками Yohei Azakami
Сатоси Хино
Сатоси Хино Satoshi Hino
Сумирэ Уэсака Sumire Uesaka
Акира Исида
Акира Исида Akira Ishida
Рёта Ивасаки Ryota Iwasaki
Минору Сираиси Minoru Shiraishi
Фукуси Отиай Fukushi Ochiai
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ Kenta Miyake
Мамико Ното Mamiko Noto
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми Kosuke Toriumi
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
Эти детективы НТВ незаслуженно остаются в тени «Невского» и «Шефа»: 5 шикарных сериалов с рейтингом от 8.1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше