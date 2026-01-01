Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Закусочная
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Закусочная» (2024)
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Актеры сериала «Закусочная»
Вся информация о сериале
Риэ Такахаси
Rie Takahashi
Масаюки Като
Masayuki Katō
Дзюн Фукусима
Jun Fukushima
Юя Хиросэ
Yuya Hirose
Minoru Ashina
Юмэ Миямото
Yume Miyamoto
Кохэй Амасаки
Kôhei Amasaki
Сигэру Тиба
Shigeru Chiba
Юсукэ Кобаяси
Yûsuke Kobayashi
Юми Утияма
Yumi Uchiyama
Ясухиро Мамия
Yasuhiro Mamiya
Kimiko Saito
Mari Hino
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Даики Хамано
Daiki Hamano
Satomi Arai
Ёхэй Адзаками
Yohei Azakami
Сатоси Хино
Satoshi Hino
Сумирэ Уэсака
Sumire Uesaka
Акира Исида
Akira Ishida
Рёта Ивасаки
Ryota Iwasaki
Минору Сираиси
Minoru Shiraishi
Фукуси Отиай
Fukushi Ochiai
Кэнта Миякэ
Kenta Miyake
Мамико Ното
Mamiko Noto
Косукэ Ториуми
Kosuke Toriumi
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