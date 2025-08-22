Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
На зов скорби
Новости
Новости о сериале «На зов скорби»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Новости о сериале «На зов скорби»
Вся информация о сериале
Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах
Мрачный детективный триллер о провинциальном городке, в котором оживают умершие жители, культовый хоррор о клинической смерти и ромком об очень необычном медовом месяце.
Написать
22 августа 2025 12:04
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках
Уютный фасад одноэтажных городков часто скрывает опасные преступления и мистические события. К выходу нового сериального хита «Воскрешение» вспоминаем телепроекты, где приветливые окраины оказываются местом для жутких паранормальностей.
Написать
18 августа 2025 13:49
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667