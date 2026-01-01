Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы 1864 Места съёмок

Места и даты съемок сериала 1864

Основные места съемок сериала 1864

  • Чехия

Где снимали известные сцены

Терезинский манеж
Терезин, Чехия
Ледницкий замок
Леднице, Чехия
Театр Махена
Брно, Чехия
Пражский национальный музей
Прага, Чехия
Даты съемок сериала 1864

  • 8 апреля 2013 - Октябрь 2013
