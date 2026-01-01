Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Невеста!»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
1864
Места съёмок
Места и даты съемок сериала 1864
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала 1864
Чехия
Где снимали известные сцены
Терезинский манеж
Терезин, Чехия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ледницкий замок
Леднице, Чехия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Театр Махена
Брно, Чехия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пражский национальный музей
Прага, Чехия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала 1864
8 апреля 2013 - Октябрь 2013
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря
Наши опять в Голливуде: создатели «Джона Уика» запускают новую франшизу — в касте Колокольников и звезда «Шерлока»
Высоцкий в СССР был звездой №1: почему в «Место встречи» Конкин получал сильно больше барда
Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре
«Пир для глаз»: так Кодзима описал китайскую «Миссию невыполнима» с Джеки Чаном
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667