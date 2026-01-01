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Киноафиша Сериалы Валькирия Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Валькирия» (2016)

Актеры сериала «Валькирия» Вся информация о сериале
Свен Нордин
Свен Нордин Sven Nordin
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген Pål Sverre Valheim Hagen
Leif
Пиа Хальворсен Pia Halvorsen
Vilma
Эллен Биргитте Уинтер Ellen Birgitte Winther
Unn
Миккель Братт Сильсет
Миккель Братт Сильсет Mikkel Bratt Silset
Teo
Лайла Гуди Laila Goody
Grethe
Йоахим Рафаелсен Joachim Rafaelsen
Per
Селин Энгебристен Celine Engebrigtsen
Джине Корнелия Педерсен Gine Cornelia Pedersen
Thomas Chr. Hansen
Фроде Уинзер Frode Winther
Камилла Фрэй Camilla Frey
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