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Валькирия
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Валькирия» (2016)
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Актеры сериала «Валькирия»
Вся информация о сериале
Свен Нордин
Sven Nordin
Пол Сверре Валхейм Хаген
Pål Sverre Valheim Hagen
Leif
Пиа Хальворсен
Pia Halvorsen
Vilma
Эллен Биргитте Уинтер
Ellen Birgitte Winther
Unn
Миккель Братт Сильсет
Mikkel Bratt Silset
Teo
Лайла Гуди
Laila Goody
Grethe
Йоахим Рафаелсен
Joachim Rafaelsen
Per
Селин Энгебристен
Celine Engebrigtsen
Джине Корнелия Педерсен
Gine Cornelia Pedersen
Thomas Chr. Hansen
Фроде Уинзер
Frode Winther
Камилла Фрэй
Camilla Frey
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