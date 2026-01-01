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Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Смерть и другие подробности
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Места и даты съемок сериала Смерть и другие подробности
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Основные места съемок сериала Смерть и другие подробности
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Где снимали известные сцены
Интерьеры корабля
Куин Мэри, Лонг-Бич, Калифорния, США
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Студия
Студия Skydance, авеню 88, дом 12091, Сарри, Британская Колумбия, Канада
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Даты съемок сериала Смерть и другие подробности
4 августа 2022 - 6 декабря 2022
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