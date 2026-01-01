Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Еко из Сэнгоку Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Еко из Сэнгоку» (2024)

Актеры сериала «Еко из Сэнгоку» Вся информация о сериале
Kosuke Echigoya
Хироя Эгасира Hiroya Egashira
Такаси Мацуяма Takashi Matsuyama
Тэссё Гэнда
Тэссё Гэнда Tesshô Genda
Mai Kanazawa
Yû Akiba
Maria Abo
Рёхэй Кимура Ryohei Kimura
Сома Саито Soma Saito
Саюми Судзусиро Sayumi Suzushiro
Томоё Куросава
Томоё Куросава Tomoyo Kurosawa
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда Kenjiro Tsuda
Тэцу Инада Tetsu Inada
Tsuyoshi Koyama
Хатано Ватару Hatano Wataru
Сидзука Исигами Shizuka Ishigami
Тядо Хории Chado Horii
Тосики Ивасава Toshiki Iwasawa
Reina Aoyama
Сидзука Ито Shizuka Ito
Такахиро Фудживара Takahiro Fujiwara
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока Yoshitsugu Matsuoka
Масая Фукуниси Masaya Fukunishi
Масамити Китада Masamichi Kitada
Кэндзи Номура Kenji Nomura
Анна Нагасе Anna Nagase
Такааки Торасима Takaaki Torashima
Кэнъитиро Мацуда Ken'ichirô Matsuda
Аки Тоёсаки Aki Toyosaki
Рина Сато Rina Sato
Рихо Сугияма Riho Sugiyama
Ацуси Оно Atsushi Ono
Аяхи Такагаки Ayahi Takagaki
Рисаэ Мацуда Risae Matsuda
Сюнъити Маки Shun'ichi Maki
Сёмару Дзодза Shoumaru Zouza
Масаси Ногава Masashi Nogawa
Синтаро Охата
Синтаро Охата Shintarou Oohata
Takuma Suzuki
Юки Син
Юки Син Yuuki Shin
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми Kosuke Toriumi
Юкана Yukana
Хироки Тоти Hiroki Tochi
Скупаю на Авито старый советский тюль — и везу на дачу: соседи смеялись, пока не увидели мои роскошные грядки
Скупаю в «Светофоре» рыбные консервы по 69 рублей: готовлю ужин на всю семью за сотку — сытно, вкусно и дешево
Ненужные кабачки не пускаю на компост, а рублю напополам и иду на грядки: наутро от слизней не останется и следа
Понравился «Проект "Конец света"»? Готовьтесь: свежая фантастика от тех же авторов, где машины времени продают как смартфоны
«Казань брал, Астрахань брал», а тест возьмете? Вспомните, кто из героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» произнес эти 6 фраз
«Бумажный дом» закончился, а азарт остался: 7 сериалов про аферы и миллионы с рейтингом до 8,4
«Настоящее спасение для психики»: 5 сериалов Первого канала, которые зрители готовы пересматривать снова и снова
Джекс все-таки пережил столкновение с фурой? «Сыны анархии» официально возвращаются – «оживят» даже тех, кто умер в страшных муках
Выше «Игры престолов» и круче «Дома Дракона»: российский хит 2014 года внезапно стал №1 на «Кинопоиске» — дожил до 6-го сезона и не сдал
«Универсамовские в сборе»: звезды «Слова пацана» снова на одном экране, но «инспекторше» теперь не до смеха
Этот детектив Netflix заставил выпасть из жизни на пару дней – «так меня захватил сюжет»: оправдал свои 7.7 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше