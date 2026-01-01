Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Еко из Сэнгоку
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Еко из Сэнгоку» (2024)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Еко из Сэнгоку»
Вся информация о сериале
Kosuke Echigoya
Хироя Эгасира
Hiroya Egashira
Такаси Мацуяма
Takashi Matsuyama
Тэссё Гэнда
Tesshô Genda
Mai Kanazawa
Yû Akiba
Maria Abo
Рёхэй Кимура
Ryohei Kimura
Сома Саито
Soma Saito
Саюми Судзусиро
Sayumi Suzushiro
Томоё Куросава
Tomoyo Kurosawa
Кэндзиро Цуда
Kenjiro Tsuda
Тэцу Инада
Tetsu Inada
Tsuyoshi Koyama
Хатано Ватару
Hatano Wataru
Сидзука Исигами
Shizuka Ishigami
Тядо Хории
Chado Horii
Тосики Ивасава
Toshiki Iwasawa
Reina Aoyama
Сидзука Ито
Shizuka Ito
Такахиро Фудживара
Takahiro Fujiwara
Ёсицугу Мацуока
Yoshitsugu Matsuoka
Масая Фукуниси
Masaya Fukunishi
Масамити Китада
Masamichi Kitada
Кэндзи Номура
Kenji Nomura
Анна Нагасе
Anna Nagase
Такааки Торасима
Takaaki Torashima
Кэнъитиро Мацуда
Ken'ichirô Matsuda
Аки Тоёсаки
Aki Toyosaki
Рина Сато
Rina Sato
Рихо Сугияма
Riho Sugiyama
Ацуси Оно
Atsushi Ono
Аяхи Такагаки
Ayahi Takagaki
Рисаэ Мацуда
Risae Matsuda
Сюнъити Маки
Shun'ichi Maki
Сёмару Дзодза
Shoumaru Zouza
Масаси Ногава
Masashi Nogawa
Синтаро Охата
Shintarou Oohata
Takuma Suzuki
Юки Син
Yuuki Shin
Косукэ Ториуми
Kosuke Toriumi
Юкана
Yukana
Хироки Тоти
Hiroki Tochi
Скупаю на Авито старый советский тюль — и везу на дачу: соседи смеялись, пока не увидели мои роскошные грядки
Скупаю в «Светофоре» рыбные консервы по 69 рублей: готовлю ужин на всю семью за сотку — сытно, вкусно и дешево
Ненужные кабачки не пускаю на компост, а рублю напополам и иду на грядки: наутро от слизней не останется и следа
Понравился «Проект "Конец света"»? Готовьтесь: свежая фантастика от тех же авторов, где машины времени продают как смартфоны
«Казань брал, Астрахань брал», а тест возьмете? Вспомните, кто из героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» произнес эти 6 фраз
«Бумажный дом» закончился, а азарт остался: 7 сериалов про аферы и миллионы с рейтингом до 8,4
«Настоящее спасение для психики»: 5 сериалов Первого канала, которые зрители готовы пересматривать снова и снова
Джекс все-таки пережил столкновение с фурой? «Сыны анархии» официально возвращаются – «оживят» даже тех, кто умер в страшных муках
Выше «Игры престолов» и круче «Дома Дракона»: российский хит 2014 года внезапно стал №1 на «Кинопоиске» — дожил до 6-го сезона и не сдал
«Универсамовские в сборе»: звезды «Слова пацана» снова на одном экране, но «инспекторше» теперь не до смеха
Этот детектив Netflix заставил выпасть из жизни на пару дней – «так меня захватил сюжет»: оправдал свои 7.7 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить