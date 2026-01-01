Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Победитель
Outstanding Reality Competition Program
Победитель
Outstanding Competition Program
Номинант
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Номинант
Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Casting for a Reality Program
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Номинант
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
P&O Cruises Memorable Moment
Номинант
Reality
Номинант
Entertainment Craft Team
Номинант
Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
P&O Cruises Memorable Moment
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Best Competition Series
Номинант
Best Competition Series
Номинант
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