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Матушка Гусыня 2015 - 2025, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Матушка Гусыня
Киноафиша Сериалы Матушка Гусыня Сезоны Сезон 7
Gåsmamman
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 18 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут

Актеры 7 сезона

Джоэл Люцов
Клара Христианссон
Александра Рапапорт
Памела Кортес Бруна
Ульф Фриберг
Arman Fanni
Все актеры 7 сезона

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Матушка Гусыня»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Серия 1 Episode 1
Сезон 7 Серия 1
18 октября 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 7 Серия 2
25 октября 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 7 Серия 3
1 ноября 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 7 Серия 4
8 ноября 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 7 Серия 5
15 ноября 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 7 Серия 6
3 сентября 2025
Серия 7 Episode 7
Сезон 7 Серия 7
10 сентября 2025
Серия 8 Episode 8
Сезон 7 Серия 8
17 сентября 2025
Серия 9 Episode 9
Сезон 7 Серия 9
24 сентября 2025
Серия 10 Episode 10
Сезон 7 Серия 10
1 октября 2025
График выхода всех сериалов
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