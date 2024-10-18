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Матушка Гусыня 2015 - 2025, 7 сезон
О сериале
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Сериалы
Матушка Гусыня
Сезоны
Сезон 7
Gåsmamman
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
18 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 30 минут
Актеры 7 сезона
Джоэл Люцов
Клара Христианссон
Александра Рапапорт
Памела Кортес Бруна
Ульф Фриберг
Arman Fanni
Все актеры 7 сезона
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
14
голосов
7.4
IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Матушка Гусыня»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Серия 1
Episode 1
Сезон 7
Серия 1
18 октября 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 7
Серия 2
25 октября 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 7
Серия 3
1 ноября 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 7
Серия 4
8 ноября 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 7
Серия 5
15 ноября 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 7
Серия 6
3 сентября 2025
Серия 7
Episode 7
Сезон 7
Серия 7
10 сентября 2025
Серия 8
Episode 8
Сезон 7
Серия 8
17 сентября 2025
Серия 9
Episode 9
Сезон 7
Серия 9
24 сентября 2025
Серия 10
Episode 10
Сезон 7
Серия 10
1 октября 2025
График выхода всех сериалов
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