Журов 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Журов
Сезон 1
Zhurov
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 ноября 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
16
Продолжительность сезона
13 часов 20 минут
Рейтинг сериала
6.0
Оцените
12
голосов
6.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Журов»
Сезон 1
Сезон 2
Теорема Лобачевского ч.1
Сезон 1
Серия 1
9 ноября 2009
Теорема Лобачевского ч.2
Сезон 1
Серия 2
10 ноября 2009
Игра в куклы ч.1
Сезон 1
Серия 3
11 ноября 2009
Игра в куклы ч.2
Сезон 1
Серия 4
12 ноября 2009
Старые доски ч.1
Сезон 1
Серия 5
16 ноября 2009
Старые доски ч.2
Сезон 1
Серия 6
17 ноября 2009
Тяжкий крест ч.1
Сезон 1
Серия 7
18 ноября 2009
Тяжкий крест ч.2
Сезон 1
Серия 8
19 ноября 2009
Курортный роман ч.1
Сезон 1
Серия 9
23 ноября 2009
Курортный роман ч.2
Сезон 1
Серия 10
24 ноября 2009
Предвыборный ход ч.1
Сезон 1
Серия 11
25 ноября 2009
Предвыборный ход ч.2
Сезон 1
Серия 12
26 ноября 2009
Смертельный номер ч.1
Сезон 1
Серия 13
30 ноября 2009
Смертельный номер ч.2
Сезон 1
Серия 14
1 декабря 2009
Шабес-гой ч.1
Сезон 1
Серия 15
2 декабря 2009
Шабес-гой ч.2
Сезон 1
Серия 16
3 декабря 2009
