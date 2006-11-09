Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина

Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке

Не только Рипли выжила на «Ностромо» в финале первого «Чужого»: был еще один персонаж, о которым зрители забыли

265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков

Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото

В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»

«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь

Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина

От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье

Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино