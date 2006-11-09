Меню
Охотник 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Охотник
Киноафиша Сериалы Охотник Сезоны Сезон 1
Ohotnik 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Охотник»

Сезон 1
1.1 Человек из прошлого | Россомаха
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2006
1.2 Человек из прошлого | Россомаха
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2006
2.1 Мытищинский маньяк | Беркут
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2006
2.2 Мытищинский маньяк | Беркут
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2006
3.1 Убийство депутата | Ласка
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2006
3.2 Убийство депутата | Ласка
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2006
4.1 Возмездие | Медведь
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2006
4.2 Возмездие | Медведь
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2006
