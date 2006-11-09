Меню
Охотник 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Ohotnik
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 ноября 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 56 минут
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Охотник»
Сезон 1
1.1 Человек из прошлого | Россомаха
Сезон 1
Серия 1
9 ноября 2006
1.2 Человек из прошлого | Россомаха
Сезон 1
Серия 2
9 ноября 2006
2.1 Мытищинский маньяк | Беркут
Сезон 1
Серия 3
9 ноября 2006
2.2 Мытищинский маньяк | Беркут
Сезон 1
Серия 4
9 ноября 2006
3.1 Убийство депутата | Ласка
Сезон 1
Серия 5
9 ноября 2006
3.2 Убийство депутата | Ласка
Сезон 1
Серия 6
9 ноября 2006
4.1 Возмездие | Медведь
Сезон 1
Серия 7
9 ноября 2006
4.2 Возмездие | Медведь
Сезон 1
Серия 8
9 ноября 2006
