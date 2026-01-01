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Те, кто убивают: Пропавшие
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Актеры и роли
Актёры 4 сезона сериала «Те, кто убивают: Пропавшие» (2024)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Актеры сериала «Те, кто убивают: Пропавшие»
Вся информация о сериале
Lotte Bergstrøm
Рикке Луиза Андерссон
Rikke Louise Andersson
Ahmad Ayman
Марина Бурас
Marina Bouras
Мария Кордсен
Maria Cordsen
Бой Эвальд
Boy Ewald
Кайса Эрнст
Kajsa Ernst
Джули Карлсен
Julie Carlsen
Эсбен Далгаард Андерсен
Esben Dalgaard Andersen
Расмус Хаммерих
Rasmus Hammerich
Олаф Йоханнессен
Olaf Johannessen
Натали Мандуно
Natalie Manduno
Louise Bergstein
Runi Lewerissa
Austa Lea Jespersen
Даг Малмберг
Dag Malmberg
Педер Хольм Йохансен
Peder Holm Johansen
Сирон Бьерн Мелвиль
Cyron Melville
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