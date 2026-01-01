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Те, кто убивают: Пропавшие
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Те, кто убивают: Пропавшие» (2019)
О сериале
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Те, кто убивают: Пропавшие»
Вся информация о сериале
Кеннет М. Кристенсен
Kenneth M. Christensen
Jan Michelsen
Натали Мандуно
Natalie Manduno
Louise Bergstein
Синье Эгхольм Олсен
Signe Egholm Olsen
Stine Velin
Мадс Риисом
Mads Riisom
Anders Kjeldsen
Петер Мюгинд
Peter Mygind
Møller Thomsen 'MT'
Tessa Hoder
Emma Holst
Регитце Эструп
Regitze Estrup
Уффе Рэрбек Мадсен
Uffe Rørbæk Madsen
Dennis Højbjerg
Майбритт Саэренс
Maibritt Saerens
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