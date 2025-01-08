Меню
Исюра 2024 - 2025, 2 сезон

Ishura
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.2
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb

Список серий сериала Исюра

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
8 января 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
15 января 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
22 января 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
29 января 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
5 февраля 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 февраля 2025
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 февраля 2025
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
26 февраля 2025
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
5 марта 2025
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
12 марта 2025
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
19 марта 2025
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
26 марта 2025
