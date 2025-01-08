Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Исюра 2024 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Исюра
Сезоны
Сезон 2
Ishura
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
8 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
12
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.2
Оцените
13
голосов
6.4
IMDb
Список серий сериала Исюра
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
8 января 2025
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
15 января 2025
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
22 января 2025
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
29 января 2025
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
5 февраля 2025
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
12 февраля 2025
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
19 февраля 2025
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
26 февраля 2025
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
5 марта 2025
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
12 марта 2025
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
19 марта 2025
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
26 марта 2025
График выхода всех сериалов
В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм
Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах»
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667