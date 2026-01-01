Конец августа — время закатывать банки: обожаю огурцы «Глобус», вкус которых многие помнят ещё с СССР

Варенье из сливы больше не варю — заливаю рассолом по совету шеф-повара: и с мясом, и с рыбой расходится на ура

Хруст детства без укропа и хрена: огурцы по-болгарски бабуля покупала в магазинах СССР – теперь готовлю такие сам всего за 20 минут

Джекс все-таки пережил столкновение с фурой? «Сыны анархии» официально возвращаются – «оживят» даже тех, кто умер в страшных муках

«Настоящее спасение для психики»: 5 сериалов Первого канала, которые зрители готовы пересматривать снова и снова

Если не знаете, что включить вечером — смело ставьте «Мармелад» с рейтингом 7,2: звезда «Очень странных дел» тут просто шикарен

«Колобок» укатился из топа, а вот этот фильм пробил 2 млрд рублей в августе: идет всего 6 минут

Выше «Игры престолов» и круче «Дома Дракона»: российский хит 2014 года внезапно стал №1 на «Кинопоиске» — дожил до 6-го сезона и не сдал

«Бумажный дом» закончился, а азарт остался: 7 сериалов про аферы и миллионы с рейтингом до 8,4

«Универсамовские в сборе»: звезды «Слова пацана» снова на одном экране, но «инспекторше» теперь не до смеха