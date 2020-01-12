Меню
Халифат 2020, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Kalifat
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 января 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 8 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
13
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Халифат»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
12 января 2020
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
12 января 2020
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
12 января 2020
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
19 января 2020
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
19 января 2020
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
26 января 2020
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
2 февраля 2020
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
9 февраля 2020
