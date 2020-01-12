Меню
Халифат 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Халифат
Kalifat 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Халифат»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 января 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 января 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 января 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 января 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 января 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 января 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 февраля 2020
