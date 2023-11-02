Меню
Супергерои.ру 1 сезон смотреть онлайн

Киноафиша Сериалы Супергерои.ру Сезоны Сезон 1
Supergeroi.ru 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 2 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Супергерои.ру»

В 1-м сезоне сериала «Супергерои.ру» главными действующими лицами становятся члены простой московской семьи. Трое детишек, которые обожают вести свои блоги и увлекаются робототехникой, внезапно выясняют, что их отец занимается не инженерией, как они думали прежде, а шпионажем. Затем семья едет в опасную экспедицию из Москвы в таежную глушь, чтобы попасть на засекреченную базу и исследовать неизвестную науке энергию невероятной мощности. Дети должны разгадать секрет чудесной энергии, которая связана с историческими реликвиями, и спасти ее от посягательств влиятельной корпорации, которая хочет использовать энергию в личных целях.

Список серий 1-го сезона сериала «Супергерои.ру»

Сезон 1
Московский ритм
Сезон 1 Серия 1
2 ноября 2023
Взрывные перемены
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2023
Новая реальность
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2023
Хозяйка тайги
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2023
Через туман
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2023
Эксперимент
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2023
Потерянные в тайге
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2023
Лунный свет
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2023
Друзья приходят на помощь
Сезон 1 Серия 9
16 ноября 2023
Битва в Сибири
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 2023
Из Сибири с любовью
Сезон 1 Серия 11
23 ноября 2023
