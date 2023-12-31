Меню
Звезды вдали от меня 2023 - 2024, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Звезды вдали от меня
Сезоны
Сезон 1
Yıldızlar Bana Uzak
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
31 декабря 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
5
Продолжительность сезона
10 часов 50 минут
Рейтинг сериала
6.1
Оцените
11
голосов
6.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Звезды вдали от меня»
Сезон 1
Серия 1
1. Bölüm
Сезон 1
Серия 1
31 декабря 2023
Серия 2
2. Bölüm
Сезон 1
Серия 2
7 января 2024
Серия 3
3. Bölüm
Сезон 1
Серия 3
14 января 2024
Серия 4
4. Bölüm
Сезон 1
Серия 4
21 января 2024
Серия 5
5. Bölüm
Сезон 1
Серия 5
28 января 2024
