Звезды вдали от меня 2023 - 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звезды вдали от меня
Киноафиша Сериалы Звезды вдали от меня Сезоны Сезон 1
Yıldızlar Bana Uzak
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Звезды вдали от меня»

Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
7 января 2024
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
14 января 2024
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
21 января 2024
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
28 января 2024
