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Актёры 3 сезона сериала «Таксист» (2025)

Актеры сериала «Таксист» Вся информация о сериале
Ли Джэ-хун
Ли Джэ-хун Lee Je-hoon
Ким И-сон
Ким И-сон Kim Eui-sung
Jang Sung Chul
Ким И-сон Kim Ee-seong
Jang Sung Chul
Чан Хёк-чин Jang Hyuk-jin
Пхё Е-джин
Пхё Е-джин Pyo Ye-jin
Пэ Ю-рам Yoo-ram Bae
Сё Касамацу Shô Kasamatsu
Lee Chae-won
Чо Ин Jo In
Edan Cheuk On Lui
Ян Хак Чин Hak Jin
Kim Byeong-Soon
Oh Ga-bin
Ли Хё-джэ Lee Hyo-jae
Чи Дэ-хан Dae-han Ji
Чон Джин-ги Jeon Jin-gi
Choi Jae-sup
Щин Джу-хван Shin Joo-hwan
Юсаку Мори Yûsaku Mori
Ым Мун-сок Eum Moon-seok
Чхве Джон-нюль Jong-ryol Choi
Чан На-ра Na-ra Jang
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