Светлый пепел луны
Статьи
Статьи о сериале «Светлый пепел луны»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Эта красивейшая китайская дорама круче всех корейских вместе взятых: рейтинг — 4,8 из 5
Рыдать будете в три ручья.
Написать
25 августа 2024 06:30
«Это что-то фантастическое!»: дораму «Светлый пепел луны» зрители оценили на 100 из 10
Гениальная работа китайского режиссера Кук Кок-Люна.
Написать
20 августа 2024 06:15
