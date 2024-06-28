Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Кухня Джинни (2023), 2 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Кухня Джинни
Сезоны
Сезон 2
Seojinny-ne
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
28 июня 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
11
Продолжительность сезона
11 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
4
голоса
8.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Кухня Джинни
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
28 июня 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
5 июля 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
12 июля 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
19 июля 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
26 июля 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
2 августа 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
9 августа 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
16 августа 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
23 августа 2024
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
30 августа 2024
tbc
Сезон 2
Серия 11
6 сентября 2024
График выхода всех сериалов
40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья
Мэтт Смит стал худшим отцом в истории сериалов: Sky выкатил прикольный трейлер «Смерти бабника» со звездой «Дома дракона» (видео)
Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»
С тонной графики, постаревшим Купером и без Нолана: «продолжение» «Интерстеллара» явно станет хитом — за 3 дня посмотрело 375 тысяч человек
«Непрофессионал, да еще и в возрасте»: ИИ нашел 3 сериала, похожих на «Убийства в одном здании» — у каждого рейтинг 7.3+
«Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби»
«Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время
ИИ прошелся по Толкину: лишь один фильм получил 10 из 10, а сериал еле дотянул до 5 — к «Хоббиту» тоже был безжалостен
«Сорвиголова: Рожденный заново 2» обязан исправить ключевые ошибки первого сезона: кости будут ломать направо и налево
«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»
Знакомимся с классикой: лучшие неонуарные фильмы, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667