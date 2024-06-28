Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кухня Джинни (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Кухня Джинни
Киноафиша Сериалы Кухня Джинни Сезоны Сезон 2

Seojinny-ne
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 4 голоса
8.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Кухня Джинни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
28 июня 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
5 июля 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
12 июля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
19 июля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
26 июля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
2 августа 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
9 августа 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
16 августа 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
23 августа 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
30 августа 2024
tbc
Сезон 2 Серия 11
6 сентября 2024
График выхода всех сериалов
40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья
Мэтт Смит стал худшим отцом в истории сериалов: Sky выкатил прикольный трейлер «Смерти бабника» со звездой «Дома дракона» (видео)
Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»
С тонной графики, постаревшим Купером и без Нолана: «продолжение» «Интерстеллара» явно станет хитом — за 3 дня посмотрело 375 тысяч человек
«Непрофессионал, да еще и в возрасте»: ИИ нашел 3 сериала, похожих на «Убийства в одном здании» — у каждого рейтинг 7.3+
«Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби»
«Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время
ИИ прошелся по Толкину: лишь один фильм получил 10 из 10, а сериал еле дотянул до 5 — к «Хоббиту» тоже был безжалостен
«Сорвиголова: Рожденный заново 2» обязан исправить ключевые ошибки первого сезона: кости будут ломать направо и налево
«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»
Знакомимся с классикой: лучшие неонуарные фильмы, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше