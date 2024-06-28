40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья

Мэтт Смит стал худшим отцом в истории сериалов: Sky выкатил прикольный трейлер «Смерти бабника» со звездой «Дома дракона» (видео)

Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»

С тонной графики, постаревшим Купером и без Нолана: «продолжение» «Интерстеллара» явно станет хитом — за 3 дня посмотрело 375 тысяч человек

«Непрофессионал, да еще и в возрасте»: ИИ нашел 3 сериала, похожих на «Убийства в одном здании» — у каждого рейтинг 7.3+

«Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби»

«Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время

ИИ прошелся по Толкину: лишь один фильм получил 10 из 10, а сериал еле дотянул до 5 — к «Хоббиту» тоже был безжалостен

«Сорвиголова: Рожденный заново 2» обязан исправить ключевые ошибки первого сезона: кости будут ломать направо и налево

«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»