Нянь 2023 - 2024, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
К сожалению, постер отсутствует
El Niñero
Премьера сезона
18 декабря 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
4 часа 32 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.6
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Нянь
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Rehilete
Сезон 2
Серия 1
18 декабря 2024
Perderse para encontrarse
Сезон 2
Серия 2
18 декабря 2024
Donde hubo fuego, tormenta queda
Сезон 2
Серия 3
18 декабря 2024
Lluvia de estrellas
Сезон 2
Серия 4
18 декабря 2024
No me gustan las sorpresas
Сезон 2
Серия 5
18 декабря 2024
Esqueletos en el closet
Сезон 2
Серия 6
18 декабря 2024
Metamorfosis
Сезон 2
Серия 7
18 декабря 2024
Arañas en el balcón
Сезон 2
Серия 8
18 декабря 2024
