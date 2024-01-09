Меню
Король шаманов: Цветы 2024, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Сезон 1
Shaman King: Flowers
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 января 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
13
Продолжительность сезона
6 часов 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.5
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Король шаманов: Цветы»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
9 января 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
16 января 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
23 января 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
30 января 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
6 февраля 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
13 февраля 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
20 февраля 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
27 февраля 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
5 марта 2024
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
12 марта 2024
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
19 марта 2024
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
26 марта 2024
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
2 апреля 2024
