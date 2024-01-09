Меню
Король шаманов: Цветы 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Король шаманов: Цветы
Киноафиша Сериалы Король шаманов: Цветы Сезоны Сезон 1

Shaman King: Flowers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Король шаманов: Цветы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 февраля 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 марта 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 марта 2024
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 апреля 2024
