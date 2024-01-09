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Король шаманов: Цветы
Король шаманов: Цветы (2024 - 2024)
Shaman King: Flowers
18+
аниме
боевик
Год выпуска
2024
Страна
Япония
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
TV Tokyo
Продолжительность сериала
6 часов 30 минут
О чем сериал
Продолжение популярного анриме «Король Шаманов».
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Король шаманов: Цветы
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
13 эпизодов
Отзывы о сериале
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