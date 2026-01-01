Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Призраки прошлого
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Призраки прошлого» (2022)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Актеры сериала «Призраки прошлого»
Вся информация о сериале
Джеймс Несбитт
James Nesbitt
DCI Tom Brannick
Шарлин МакКенна
Charlene McKenna
DS Niamh McGovern
Лоркан Кранич
Lorcan Cranitch
DCS Jackie Twomey
Виктория Смерфит
Victoria Smurfit
Olivia Foyle
Лола Петтикрю
Lola Petticrew
Izzy Brannick
Крис Уолли
Chris Walley
Джонджо О’Нил
Jonjo O’Neill
Ryan Savage
Дайармейд Мерта
Diarmaid Murtagh
Дон Уичерли
Don Wycherley
Ванесса Ифедиора
Vanessa Ifediora
Джейн Бреннан
Jane Brennan
Patrick Buchanan
Dan Gordon
Эми Моллой
Amy Molloy
Элли Кондрон
Elly Condron
1 ложка — и вся пыль с масляным налетом смывается с изюма на глазах: опытные хозяйки сухофрукты иначе не моют
Скупаю на Авито старый советский тюль — и везу на дачу: соседи смеялись, пока не увидели мои роскошные грядки
Скупаю в «Светофоре» рыбные консервы по 69 рублей: готовлю ужин на всю семью за сотку — сытно, вкусно и дешево
«Универсамовские в сборе»: звезды «Слова пацана» снова на одном экране, но «инспекторше» теперь не до смеха
Джекс все-таки пережил столкновение с фурой? «Сыны анархии» официально возвращаются – «оживят» даже тех, кто умер в страшных муках
«Он здесь раскрылся лучше, чем в “Первом отделе”»: этот детектив с Колесниковым и рейтингом 7,2 оказался ближе зрителям
Выше «Игры престолов» и круче «Дома Дракона»: российский хит 2014 года внезапно стал №1 на «Кинопоиске» — дожил до 6-го сезона и не сдал
«Полный бред»: Ивлев сам снялся в культовой «Кухне», а потом признался, почему терпеть ее не может
«Бумажный дом» закончился, а азарт остался: 7 сериалов про аферы и миллионы с рейтингом до 8,4
«Настоящее спасение для психики»: 5 сериалов Первого канала, которые зрители готовы пересматривать снова и снова
«Казань брал, Астрахань брал», а тест возьмете? Вспомните, кто из героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» произнес эти 6 фраз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить