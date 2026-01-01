Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Призраки прошлого
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Призраки прошлого» (2021)
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Актеры сериала «Призраки прошлого»
Вся информация о сериале
Джеймс Несбитт
James Nesbitt
DCI Tom Brannick
Лоркан Кранич
Lorcan Cranitch
DCS Jackie Twomey
Лиза Дван
Lisa Dwan
Tori Matthews
Йен Макэлхинни
Ian McElhinney
Adam Corry
Сьюзэн Линч
Susan Lynch
Шарлин МакКенна
Charlene McKenna
DS Niamh McGovern
Лола Петтикрю
Lola Petticrew
Izzy Brannick
Майкл Смайли
Michael Smiley
Крис Уолли
Chris Walley
Питер Бэлэнс
Peter Ballance
Каолан Бирн
Caolan Byrne
Кэти Кира Кларк
Kathy Kiera Clarke
Jonny Everett
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