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Киноафиша Сериалы Призраки прошлого Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Призраки прошлого» (2021)

Актеры сериала «Призраки прошлого» Вся информация о сериале
Джеймс Несбитт
Джеймс Несбитт James Nesbitt
DCI Tom Brannick
Лоркан Кранич Lorcan Cranitch
DCS Jackie Twomey
Лиза Дван Lisa Dwan
Tori Matthews
Йен Макэлхинни
Йен Макэлхинни Ian McElhinney
Adam Corry Сьюзэн Линч
Сьюзэн Линч Susan Lynch
Шарлин МакКенна Charlene McKenna
DS Niamh McGovern
Лола Петтикрю Lola Petticrew
Izzy Brannick Майкл Смайли
Майкл Смайли Michael Smiley
Крис Уолли
Крис Уолли Chris Walley
Питер Бэлэнс Peter Ballance
Каолан Бирн Caolan Byrne
Кэти Кира Кларк
Кэти Кира Кларк Kathy Kiera Clarke
Jonny Everett
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