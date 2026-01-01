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Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Актёры 2 сезона сериала «Оксен» (2025)
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Актеры сериала «Оксен»
Вся информация о сериале
Якоб Ульрик Ломанн
Jacob Lohmann
Жозефин Парк
Josephine Park
Эллен Хиллингсё
Ellen Hillingsø
Биргитта Йорт Сёренсен
Birgitte Hjort Sørensen
Стив Аарон-Сиппл
Stephen Aaron-Sipple
Йенс Андерсен
Jens Andersen
Нис Банк-Миккельсен
Nis Bank-Mikkelsen
Хенрик Бирк
Henrik Birch
Михаэль Броструп
Michael Brostrup
Кристиан Халкен
Kristian Halken
Andreas Jebro
Лаура Бро
Laura Bro
Бенедикте Хансен
Benedikte Hansen
Ханне Хеделунд
Hanne Hedelund
Mathilde Arcel F.
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