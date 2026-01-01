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Киноафиша Сериалы Оксен Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Оксен» (2025)

Актеры сериала «Оксен» Вся информация о сериале
Якоб Ульрик Ломанн
Якоб Ульрик Ломанн Jacob Lohmann
Жозефин Парк Josephine Park
Эллен Хиллингсё
Эллен Хиллингсё Ellen Hillingsø
Биргитта Йорт Сёренсен Birgitte Hjort Sørensen
Стив Аарон-Сиппл Stephen Aaron-Sipple
Йенс Андерсен Jens Andersen
Нис Банк-Миккельсен Nis Bank-Mikkelsen
Хенрик Бирк Henrik Birch
Михаэль Броструп Michael Brostrup
Кристиан Халкен Kristian Halken
Andreas Jebro
Лаура Бро Laura Bro
Бенедикте Хансен
Бенедикте Хансен Benedikte Hansen
Ханне Хеделунд Hanne Hedelund
Mathilde Arcel F.
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