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Актёры 1 сезона сериала «Оксен» (2023)
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Актеры сериала «Оксен»
Вся информация о сериале
Якоб Ульрик Ломанн
Jacob Lohmann
Жозефин Парк
Josephine Park
Эллен Хиллингсё
Ellen Hillingsø
Хенрик Бирк
Henrik Birch
Биргитта Йорт Сёренсен
Birgitte Hjort Sørensen
Андерс Хейнриксен
Anders Heinrichsen
Луиза Бефорт
Luise Befort
Рейну Шолтен ван Ашат
Reinout Scholten van Aschat
Туэ Эрстед Расмуссен
Thue Ersted Rasmussen
Микаэль Бирккйар
Mikael Birkkjær
Клаус Риис Остергард
Claus Riis Østergaard
Стив Аарон-Сиппл
Stephen Aaron-Sipple
Кристиан Тафдруп
Christian Tafdrup
Ханне Хеделунд
Hanne Hedelund
Andreas Jebro
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