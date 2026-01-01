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Киноафиша Сериалы Оксен Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Оксен» (2023)

Актеры сериала «Оксен» Вся информация о сериале
Якоб Ульрик Ломанн
Якоб Ульрик Ломанн Jacob Lohmann
Жозефин Парк Josephine Park
Эллен Хиллингсё
Эллен Хиллингсё Ellen Hillingsø
Хенрик Бирк Henrik Birch
Биргитта Йорт Сёренсен Birgitte Hjort Sørensen
Андерс Хейнриксен Anders Heinrichsen
Луиза Бефорт
Луиза Бефорт Luise Befort
Рейну Шолтен ван Ашат Reinout Scholten van Aschat
Туэ Эрстед Расмуссен Thue Ersted Rasmussen
Микаэль Бирккйар Mikael Birkkjær
Клаус Риис Остергард Claus Riis Østergaard
Стив Аарон-Сиппл Stephen Aaron-Sipple
Кристиан Тафдруп
Кристиан Тафдруп Christian Tafdrup
Ханне Хеделунд Hanne Hedelund
Andreas Jebro
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