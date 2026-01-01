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Девушка, которая видит запахи
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Девушка, которая видит запахи» (2015)
О сериале
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Девушка, которая видит запахи»
Вся информация о сериале
Щин Сэ-гён
Shin Se-gyeong
Пак Ю Чхон
Park Yoo Chun
Юн Джин-со
Yoon Jin-seo
Yeom Mi
Гун-Мин Нэм
Namkoong Min
Юн Джин-со
Yoon Jin-seo
Ким Бён-ок
Byeong-ok Kim
Ли Вон-джон
Lee Won-jong
Nam Chang-hee
О Чхо-хи
Oh Cho-hee
Чо Хи-бон
Jo Hee-bong
Чон Ин-ги
In-gi Jeong
Чхве Джэ-хван
Choi Jae-hwan
Сон Джон-хо
Jong-ho Song
Пак Чин-джу
Jin-joo Park
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