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Снайперы: Любовь под прицелом
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Снайперы: Любовь под прицелом» (2012)
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Актеры сериала «Снайперы: Любовь под прицелом»
Вся информация о сериале
Татьяна Арнтгольц
Tatyana Arntgolts
Вольфганг Черни
Wolfgang Cerny
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Svetlana Smirnova-Katsagadzhieva
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