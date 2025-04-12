Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Дочь посла
Статьи
Статьи о сериале «Дочь посла»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Дочь посла»
Вся информация о сериале
«Великолепный век» любят даже звезды турдизи: актер сериала «Дочь посла» назвал свою фаворитку — выбирал между Хюррем и Махидевран
Поклонники сериала наверняка согласятся с решением Ураза Кайгылароглу.
Написать
12 апреля 2025 17:09
Не только Кайя: еще три случая, когда звезда турецкого сериала внезапно уходила из проекта
Для зрителей это каждый раз было потрясением.
Написать
26 августа 2024 09:15
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667