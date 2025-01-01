Меню
Постер сериала Голубая кровь
Голубая кровь, список сезонов

Blue Bloods 16+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

5.4
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Список сезонов сериала «Голубая кровь»
Голубая кровь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 24 сентября 2010 - 13 мая 2011
 
Голубая кровь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 23 сентября 2011 - 11 мая 2012
 
Голубая кровь - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 28 сентября 2012 - 10 мая 2013
 
Голубая кровь - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 27 сентября 2013 - 9 мая 2014
 
Голубая кровь - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 26 сентября 2014 - 1 мая 2015
 
Голубая кровь - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 25 сентября 2015 - 6 мая 2016
 
Голубая кровь - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 23 сентября 2016 - 5 мая 2017
 
Голубая кровь - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
22 эпизода 29 сентября 2017 - 11 мая 2018
 
Голубая кровь - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
22 эпизода 28 сентября 2018 - 10 мая 2019
 
Голубая кровь - Сезон 10 Сезон 10
19 эпизодов 27 сентября 2019 - 1 мая 2020
 
Голубая кровь - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
16 эпизодов 4 декабря 2020 - 14 мая 2021
 
Голубая кровь - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
20 эпизодов 1 октября 2021 - 6 мая 2022
 
Голубая кровь - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
21 эпизод 7 октября 2022 - 19 мая 2023
 
Голубая кровь - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
18 эпизодов 16 февраля 2024 - 13 декабря 2024
 
