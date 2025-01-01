Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Голубая кровь, список сезонов
Blue Bloods
16+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
5.4
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Голубая кровь»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
24 сентября 2010 - 13 мая 2011
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
23 сентября 2011 - 11 мая 2012
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
28 сентября 2012 - 10 мая 2013
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
27 сентября 2013 - 9 мая 2014
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
26 сентября 2014 - 1 мая 2015
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
25 сентября 2015 - 6 мая 2016
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
23 сентября 2016 - 5 мая 2017
Сезон 8 / Season 8
22 эпизода
29 сентября 2017 - 11 мая 2018
Сезон 9 / Season 9
22 эпизода
28 сентября 2018 - 10 мая 2019
Сезон 10
19 эпизодов
27 сентября 2019 - 1 мая 2020
Сезон 11 / Season 11
16 эпизодов
4 декабря 2020 - 14 мая 2021
Сезон 12 / Season 12
20 эпизодов
1 октября 2021 - 6 мая 2022
Сезон 13 / Season 13
21 эпизод
7 октября 2022 - 19 мая 2023
Сезон 14 / Season 14
18 эпизодов
16 февраля 2024 - 13 декабря 2024
