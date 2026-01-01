Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» (2013)

Актеры сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» Вся информация о сериале
Клер Маргарет Корлетт Claire Margaret Corlett
Sweetie Belle
Тара Стронг
Тара Стронг Tara Strong
Twilight Sparkle Эшли Болл
Эшли Болл Ashleigh Ball
Applejack Эшли Болл
Эшли Болл Ashleigh Ball
Rainbow Dash Тара Стронг
Тара Стронг Tara Strong
Michelle Creber
Apple Bloom
Клер Маргарет Корлетт Claire Margaret Corlett
Andrea Libman
Pinkie Pie
Эшли Болл
Эшли Болл Ashleigh Ball
Табита Сен-Жермен
Табита Сен-Жермен Tabitha St. Germain
Магдалина Петерс Madeleine Peters
Scootaloo
Andrea Libman
Fluttershy
Магдалина Петерс Madeleine Peters
Питер Нью Peter New
Big Macintosh
Чантал Страндт Chantal Strand
Питер Нью Peter New
Andrea Libman
Michelle Creber
Табита Сен-Жермен
Табита Сен-Жермен Tabitha St. Germain
Rarity
Эллен Кеннеди Ellen Kennedy
Сэм Винсент Sam Vincent
Шеннон Чан-Кент Shannon Chan-Kent
Ингрид Нилсон Ingrid Nilson
Maud Pie Табита Сен-Жермен
Табита Сен-Жермен Tabitha St. Germain
Princess Luna
Scott McNeil
Cathy Weseluck
Spike
Cathy Weseluck
Вина Суд Veena Sood
Nicole Oliver
Princess Celestia
Йен Джеймс Корлетт Ian James Corlett
Дорон Белл Doron Bell
Nicole Oliver
Шеннон Чан-Кент Shannon Chan-Kent
Pinkie Pie
Брайан Драммонд
Брайан Драммонд Brian Drummond
Джон де Ланси John de Lancie
Кадзуми Эванс Kazumi Evans
Rarity
«Странный Эл» Янкович 'Weird Al' Yankovic
Бритт Маккиллип Britt McKillip
Джей Бразо Jay Brazeau
Ли Токар
Ли Токар Lee Tockar
Ричард Иэн Кокс Richard Ian Cox
Кьяра Дзанни Chiara Zanni
Майкл Добсон Michael Dobson
Эндрю Фрэнсис
Эндрю Фрэнсис Andrew Francis
Бренда Кричлоу Brenda Crichlow
Zecora
Марк Эчисон
Марк Эчисон Mark Acheson
Сэффрон Хендерсон Saffron Henderson
Грэм Верчир Graham Verchere
Тревор Дивэлл Trevor Devall
Келли Мецгер Kelly Metzger
Винсент Тонг Vincent Tong
Lili Beaudoin
James Higuchi
Мэтт Хилл Matt Hill
Элвин Сандерс Alvin Sanders
Jim Miller
Майкл Дэйнджерфилд Michael Daingerfield
Дэниэл Ингрэм Daniel Ingram
Диана Вонг Diana Kaarina
Варенье из сливы больше не варю — заливаю рассолом по совету шеф-повара: и с мясом, и с рыбой расходится на ура
Скупаю на Авито старый советский тюль — и везу на дачу: соседи смеялись, пока не увидели мои роскошные грядки
Конец августа — время закатывать банки: обожаю огурцы «Глобус», вкус которых многие помнят ещё с СССР
«Полный бред»: Ивлев сам снялся в культовой «Кухне», а потом признался, почему терпеть ее не может
В карьере 52 роли, а все помнят только Тосю Кислицину: вспомните имена 6 героинь Румянцевой (тест)
«Колобок» укатился из топа, а вот этот фильм пробил 2 млрд рублей в августе: идет всего 6 минут
«Бумажный дом» закончился, а азарт остался: 7 сериалов про аферы и миллионы с рейтингом до 8,4
«Настоящее спасение для психики»: 5 сериалов Первого канала, которые зрители готовы пересматривать снова и снова
Джекс все-таки пережил столкновение с фурой? «Сыны анархии» официально возвращаются – «оживят» даже тех, кто умер в страшных муках
Понравился «Проект "Конец света"»? Готовьтесь: свежая фантастика от тех же авторов, где машины времени продают как смартфоны
«Универсамовские в сборе»: звезды «Слова пацана» снова на одном экране, но «инспекторше» теперь не до смеха
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше