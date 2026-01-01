Клер Маргарет Корлетт
Claire Margaret Corlett
Sweetie Belle
Тара Стронг
Tara Strong
Twilight Sparkle
Эшли Болл
Ashleigh Ball
Applejack
Эшли Болл
Ashleigh Ball
Rainbow Dash
Тара Стронг
Tara Strong
Michelle Creber
Apple Bloom
Клер Маргарет Корлетт
Claire Margaret Corlett
Эшли Болл
Ashleigh Ball
Табита Сен-Жермен
Tabitha St. Germain
Магдалина Петерс
Madeleine Peters
Scootaloo
Магдалина Петерс
Madeleine Peters
Питер Нью
Peter New
Big Macintosh
Чантал Страндт
Chantal Strand
Табита Сен-Жермен
Tabitha St. Germain
Rarity
Эллен Кеннеди
Ellen Kennedy
Шеннон Чан-Кент
Shannon Chan-Kent
Ингрид Нилсон
Ingrid Nilson
Maud Pie
Табита Сен-Жермен
Tabitha St. Germain
Princess Luna
Nicole Oliver
Princess Celestia
Йен Джеймс Корлетт
Ian James Corlett
Шеннон Чан-Кент
Shannon Chan-Kent
Pinkie Pie
Брайан Драммонд
Brian Drummond
Джон де Ланси
John de Lancie
Кадзуми Эванс
Kazumi Evans
Rarity
«Странный Эл» Янкович
'Weird Al' Yankovic
Бритт Маккиллип
Britt McKillip
Ли Токар
Lee Tockar
Ричард Иэн Кокс
Richard Ian Cox
Кьяра Дзанни
Chiara Zanni
Майкл Добсон
Michael Dobson
Эндрю Фрэнсис
Andrew Francis
Бренда Кричлоу
Brenda Crichlow
Zecora
Марк Эчисон
Mark Acheson
Сэффрон Хендерсон
Saffron Henderson
Грэм Верчир
Graham Verchere
Тревор Дивэлл
Trevor Devall
Келли Мецгер
Kelly Metzger
Винсент Тонг
Vincent Tong
Элвин Сандерс
Alvin Sanders
Майкл Дэйнджерфилд
Michael Daingerfield
Дэниэл Ингрэм
Daniel Ingram