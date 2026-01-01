Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Медики Чикаго Сезоны Сезон 11 Актеры и роли

Актёры 11 сезона сериала «Медики Чикаго» (2025)

Актеры сериала «Медики Чикаго» Вся информация о сериале
Стивен Уэбер Steven Weber
Джесси Шрэм
Джесси Шрэм Jessy Schram
Люк Митчелл
Люк Митчелл Luke Mitchell
Сара Рамос Sarah Ramos
Даррен Барнет
Даррен Барнет Darren Barnet
С. Ипата Меркерсон
С. Ипата Меркерсон S. Epatha Merkerson
Оливер Платт
Оливер Платт Oliver Platt
Dr. Daniel Charles Оливер Платт
Оливер Платт Oliver Platt
Джослин Хадон Jocelyn Hudon
Ashlei Sharpe Chestnut
Маниш Дайал Manish Dayal
Ларойс Хокинс
Ларойс Хокинс LaRoyce Hawkins
Бреннан Браун Brennan Brown
Ник Гелфусс
Ник Гелфусс Nick Gehlfuss
Dr. Will Halstead Тейлор Кинни
Тейлор Кинни Taylor Kinney
Марина Скверсьяти
Марина Скверсьяти Marina Squerciati
Марк Грэйпи Marc Grapey
Ханна Аллигуд Hannah Alligood
Хоуп Лорен
Хоуп Лорен Hope Lauren
Меррин Данги
Меррин Данги Merrin Dungey
Торри ДеВито
Торри ДеВито Torrey DeVitto
Dr. Natalie Manning
Грегори Алан Уильямс Gregory Alan Williams
Тэмлин Томита Tamlyn Tomita
Джек Фалахи
Джек Фалахи Jack Falahee
Дэвид Эйгенберг
Дэвид Эйгенберг David Eigenberg
Оливия Никканен Olivia Nikkanen
Бренда Стронг
Бренда Стронг Brenda Strong
Дэвид Костабайл
Дэвид Костабайл David Costabile
Lee Jones
Джо Миносо
Джо Миносо Joe Minoso
Холли Каррен
Холли Каррен Holly Curran
Логан Миллер
Логан Миллер Logan Miller
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше