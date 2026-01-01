Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Медики Чикаго
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Медики Чикаго» (2015)
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Актеры сериала «Медики Чикаго»
Вся информация о сериале
Ник Гелфусс
Nick Gehlfuss
Йайа ДаКоста
Yaya DaCosta
Торри ДеВито
Torrey DeVitto
Рэйчел ДиПилло
Rachel DiPillo
Колин Доннелл
Colin Donnell
Брайан Ти
Brian Tee
Марлайн Барретт
Marlyne Barrett
С. Ипата Меркерсон
S. Epatha Merkerson
Оливер Платт
Oliver Platt
Джесси Ли Соффер
Jesse Lee Soffer
Тейлор Кинни
Taylor Kinney
Бреннан Браун
Brennan Brown
Julie Berman
Д.У. Моффетт
D.W. Moffett
Сьюзи Абромейт
Susie Abromeit
Грегг Генри
Gregg Henry
Deron J. Powell
Моника Рэйманд
Monica Raymund
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Эти детективы НТВ незаслуженно остаются в тени «Невского» и «Шефа»: 5 шикарных сериалов с рейтингом от 8.1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить