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Киноафиша Сериалы Медики Чикаго Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Медики Чикаго» (2015)

Актеры сериала «Медики Чикаго» Вся информация о сериале
Ник Гелфусс
Ник Гелфусс Nick Gehlfuss
Йайа ДаКоста
Йайа ДаКоста Yaya DaCosta
Торри ДеВито
Торри ДеВито Torrey DeVitto
Рэйчел ДиПилло
Рэйчел ДиПилло Rachel DiPillo
Колин Доннелл
Колин Доннелл Colin Donnell
Брайан Ти
Брайан Ти Brian Tee
Марлайн Барретт
Марлайн Барретт Marlyne Barrett
С. Ипата Меркерсон
С. Ипата Меркерсон S. Epatha Merkerson
Оливер Платт
Оливер Платт Oliver Platt
Джесси Ли Соффер
Джесси Ли Соффер Jesse Lee Soffer
Тейлор Кинни
Тейлор Кинни Taylor Kinney
Бреннан Браун Brennan Brown
Julie Berman
Д.У. Моффетт
Д.У. Моффетт D.W. Moffett
Сьюзи Абромейт Susie Abromeit
Грегг Генри
Грегг Генри Gregg Henry
Deron J. Powell
Моника Рэйманд
Моника Рэйманд Monica Raymund
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