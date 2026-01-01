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Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Те, кто читают мысли зла
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Те, кто читают мысли зла» (2022)
О сериале
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Те, кто читают мысли зла»
Вся информация о сериале
Ким Нам-гиль
Kim Nam-gil
Чин Сон-гю
Jin Seon-gyoo
Рёун
Ryeoun
Ким Соджин
Kim So-jin
Na Chul
Ли Дэ-ён
Lee Dae-yeon
Ко Гон-хан
Ko Geon-han
Ким Хе-ок
Kim Hye-ok
Ли Дон-гю
Lee Dong-gyoo
Kwon Eun-sung
Lee Geun-hoo
Oh Kyu-taek
Мун Дон-хёк
Moon Dong-Hyeok
Кон Сон-ха
Kong Seong-Ha
Хон У-джин
Hong Woo-Jin
О Хи-джун
Oh Hee-joon
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