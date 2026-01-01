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Киноафиша Сериалы Те, кто читают мысли зла Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Те, кто читают мысли зла» (2022)

Актеры сериала «Те, кто читают мысли зла» Вся информация о сериале
Ким Нам-гиль
Ким Нам-гиль Kim Nam-gil
Чин Сон-гю
Чин Сон-гю Jin Seon-gyoo
Рёун
Рёун Ryeoun
Ким Соджин Kim So-jin
Na Chul
Ли Дэ-ён Lee Dae-yeon
Ко Гон-хан Ko Geon-han
Ким Хе-ок Kim Hye-ok
Ли Дон-гю Lee Dong-gyoo
Kwon Eun-sung
Lee Geun-hoo
Oh Kyu-taek
Мун Дон-хёк Moon Dong-Hyeok
Кон Сон-ха Kong Seong-Ha
Хон У-джин Hong Woo-Jin
О Хи-джун Oh Hee-joon
Yoon Ga-yi
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