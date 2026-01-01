Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Король и завоеватель
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Король и завоеватель» (2025)
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «Король и завоеватель»
Вся информация о сериале
Джеймс Нортон
James Norton
Николай Костер-Вальдау
Nikolaj Coster-Waldau
Эмили Бичем
Emily Beecham
Клеманс Поэзи
Clemence Poesy
Luther Ford
Джофф Белл
Geoff Bell
Клер Холман
Clare Holman
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ingvar Eggert Sigurðsson
Бо Брагасон
Bo Bragason
Оливер Мазуччи
Oliver Masucci
Эллиот Кауэн
Elliot Cowan
Бьярне Хенриксен
Bjarne Henriksen
Лео Легран
Léo Legrand
Иландер Мур
Elander Moore
Indy Lewis
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Эти детективы НТВ незаслуженно остаются в тени «Невского» и «Шефа»: 5 шикарных сериалов с рейтингом от 8.1
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить