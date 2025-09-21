Меню
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»
Мини-сериал со звездой «Игры престолов» ругают за исторические неточности, так что вот список для тех, кому история действительно хорошо знакома.
Написать
21 сентября 2025 08:27
«Это следующая “Игра престолов”»: посмотрел распиаренный «Король и завоеватель» с Костер-Вальдау и понял одно — рейтинги критиков нагло врут
Даже не верится, что оценки так низки.
1 комментарий
12 сентября 2025 11:50
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
При этом от зрителей отзывы еще хуже.
2 комментария
9 сентября 2025 16:40
HBO едва не похоронил новую «Игру престолов» от BBC: причина даже не в рейтингах многострадального «Дома дракона»
Стриминг гигант выдвинул условия исполнителю главной роли.
Написать
13 июля 2025 11:50
Джейме Ланнистер завоевывает континент: новый сериал BBC снят по реальной истории, вдохновившей «Игру престолов»
Круг замкнулся.
8 комментариев
9 июля 2025 09:25
