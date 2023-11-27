Действие происходит в Лондоне в 1850 году. В центре сюжета - Айрис, которая вместе со своей сестрой-близнецом Роуз рисует кукол и мечтает стать художницей. Сайлас - таксидермист, владелец магазина, где продаются его творения. Он мечтает о том, что однажды найдет настолько уникальный экспонат, что его ждет слава. Луис - художник, член Братства прерафаэлитов, ищет свою новую музу. Когда Айрис встречает Сайласа, а затем Луиса, ей предоставляется возможность сбежать и начать новую жизнь. Для этого она должна бросить сестру, пожертвовать своей репутацией и отправиться в неизвестность.