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Постер сериала Фабрика кукол
Постер сериала Фабрика кукол
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Фабрика кукол

Фабрика кукол (2023 - 2023)

The Doll Factory 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Действие происходит в Лондоне в 1850 году. В центре сюжета - Айрис, которая вместе со своей сестрой-близнецом Роуз рисует кукол и мечтает стать художницей. Сайлас - таксидермист, владелец магазина, где продаются его творения. Он мечтает о том, что однажды найдет настолько уникальный экспонат, что его ждет слава. Луис - художник, член Братства прерафаэлитов, ищет свою новую музу. Когда Айрис встречает Сайласа, а затем Луиса, ей предоставляется возможность сбежать и начать новую жизнь. Для этого она должна бросить сестру, пожертвовать своей репутацией и отправиться в неизвестность.

Фабрика кукол - трейлер первого сезона
Фабрика кукол  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Пиппа Хэйвуд
Пиппа Хэйвуд
Нелл Хадсон
Нелл Хадсон
Сирша-Моника Джексон
Сирша-Моника Джексон
Esmé Creed-Miles
Инна Хардвик
Фредди Картер
Фредди Картер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
Фабрика кукол - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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