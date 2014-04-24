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Киноафиша Сериалы Черный ящик Сезоны Сезон 1

Black Box 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Черный ящик»

В 1-м сезоне сериала «Черный ящик» в Центре неврологических исследований работает знаменитая на всю страну женщина-невролог Кэтрин Блэк. К ней обращаются пациенты с самыми тяжелыми отклонениями, не сомневаясь, что она решит все проблемы. Она помогает старикам с деменцией сохранить разум, а трудным подросткам – справиться с маниями и фобиями. Но никто не знает, что Кэт и сама страдает тяжкой психической болезнью – биполярным расстройством личности. Пока она пьет таблетки, ей удается держать себя под контролем, но стоит пропустить одну дозу – и жизнь летит под откос. Так и случается, когда любимый мужчина делает Кэт предложение.

Список серий 1-го сезона сериала «Черный ящик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Поцелуй неба Kiss the Sky
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2014
Сладкая маленькая ложь Sweet Little Lies
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2014
Кто ты? Who Are You?
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2014
Исключительный или мертвый Exceptional or Dead
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2014
Иерусалим Jerusalem
Сезон 1 Серия 5
22 мая 2014
Забудь меня Forget Me
Сезон 1 Серия 6
29 мая 2014
Кодахром Kodachrome
Сезон 1 Серия 7
19 июня 2014
Свободная воля Free Will
Сезон 1 Серия 8
26 июня 2014
Пой как я Sing Like Me
Сезон 1 Серия 9
3 июля 2014
Меня освободят I Shall Be Released
Сезон 1 Серия 10
10 июля 2014
Эмоции Emotion
Сезон 1 Серия 11
17 июля 2014
Страх The Fear
Сезон 1 Серия 12
24 июля 2014
Последствия Consequences
Сезон 1 Серия 13
24 июля 2014
График выхода всех сериалов
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