В 1-м сезоне сериала «Черный ящик» в Центре неврологических исследований работает знаменитая на всю страну женщина-невролог Кэтрин Блэк. К ней обращаются пациенты с самыми тяжелыми отклонениями, не сомневаясь, что она решит все проблемы. Она помогает старикам с деменцией сохранить разум, а трудным подросткам – справиться с маниями и фобиями. Но никто не знает, что Кэт и сама страдает тяжкой психической болезнью – биполярным расстройством личности. Пока она пьет таблетки, ей удается держать себя под контролем, но стоит пропустить одну дозу – и жизнь летит под откос. Так и случается, когда любимый мужчина делает Кэт предложение.