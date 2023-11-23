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Постер сериала Загадка Монти Холла
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Киноафиша Сериалы Загадка Монти Холла

Загадка Монти Холла (2023 - 2023)

Zagadka Monti Holla 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Ольга Барковская получает приглашение поучаствовать в семейной научно-популярной передаче, в ходе которой она должна разгадывать математические загадки от зрителей. В прямом эфире в студию звонит зритель, именующий себя Монти, и предлагает Ольге сыграть с ним в игру, основанную на парадоксе Монти Холла, а ставкой в этой игре будет человеческая жизнь. Полагая, что звонок – злая шутка, Ольга отказывается играть, и вскоре полиция находит в лесу труп с запиской, адресованной Ольге. Ольга убеждена, что Монти убил человека, потому что она отказалась с ним играть, и готова всячески содействовать Карташовой, возглавляющей расследование. Но вскоре Монти снова связывается с Ольгой и предлагает сыграть ещё раз. Теперь Ольга должна либо вычислить настоящую личность Монти, либо принять его вызов и попытаться предотвратить новое убийство.

В ролях
В ролях
Алёна Коломина
Алёна Коломина
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Сергей Загребнев
Сергей Загребнев
Екатерина Каратеева
Александра Белоглазова
Александра Белоглазова
Андрей Заводюк
Андрей Заводюк
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Сезоны
Загадка Монти Холла - Сезон 1 Сезон 1
2023, 2 эпизода
 
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