Ольга Барковская получает приглашение поучаствовать в семейной научно-популярной передаче, в ходе которой она должна разгадывать математические загадки от зрителей. В прямом эфире в студию звонит зритель, именующий себя Монти, и предлагает Ольге сыграть с ним в игру, основанную на парадоксе Монти Холла, а ставкой в этой игре будет человеческая жизнь. Полагая, что звонок – злая шутка, Ольга отказывается играть, и вскоре полиция находит в лесу труп с запиской, адресованной Ольге. Ольга убеждена, что Монти убил человека, потому что она отказалась с ним играть, и готова всячески содействовать Карташовой, возглавляющей расследование. Но вскоре Монти снова связывается с Ольгой и предлагает сыграть ещё раз. Теперь Ольга должна либо вычислить настоящую личность Монти, либо принять его вызов и попытаться предотвратить новое убийство.