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Военная разведка: Северный фронт
Сезоны
Сезон 1
Voennaya razvedka: Severnyj front
12+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
21 мая 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 24 минуты
Список серий 1-го сезона сериала «Военная разведка: Северный фронт»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
1.1 Северный фронт. Первое задание
Сезон 1
Серия 1
21 мая 2012
1.2 Северный фронт. Первое задание
Сезон 1
Серия 2
21 мая 2012
2.1 Северный фронт. Белый Лис
Сезон 1
Серия 3
22 мая 2012
2.2 Северный фронт. Белый Лис
Сезон 1
Серия 4
22 мая 2012
3.1 Северный фронт. Ледяной капкан
Сезон 1
Серия 5
23 мая 2012
3.2 Северный фронт. Ледяной капкан
Сезон 1
Серия 6
23 мая 2012
4.1 Северный фронт. Таинственный остров
Сезон 1
Серия 7
24 мая 2012
4.2 Северный фронт. Таинственный остров
Сезон 1
Серия 8
24 мая 2012
График выхода всех сериалов
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