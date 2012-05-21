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Постер к 1-му сезону сериала Военная разведка: Северный фронт
Киноафиша Сериалы Военная разведка: Северный фронт Сезоны Сезон 1

Voennaya razvedka: Severnyj front 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
Список серий 1-го сезона сериала «Военная разведка: Северный фронт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1.1 Северный фронт. Первое задание
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2012
1.2 Северный фронт. Первое задание
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2012
2.1 Северный фронт. Белый Лис
Сезон 1 Серия 3
22 мая 2012
2.2 Северный фронт. Белый Лис
Сезон 1 Серия 4
22 мая 2012
3.1 Северный фронт. Ледяной капкан
Сезон 1 Серия 5
23 мая 2012
3.2 Северный фронт. Ледяной капкан
Сезон 1 Серия 6
23 мая 2012
4.1 Северный фронт. Таинственный остров
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2012
4.2 Северный фронт. Таинственный остров
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2012
График выхода всех сериалов
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