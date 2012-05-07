Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Брат 3" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Военная разведка: Первый удар
Киноафиша Сериалы Военная разведка: Первый удар Сезоны Сезон 1

Voennaya razvedka: Pervyj udar 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Военная разведка: Первый удар»

В 1-м сезоне сериала «Военная разведка: Первый удар» советские разведчики противостоят плану захвата «Барбаросса». В то время как нацисты хозяйничают на оккупированных советских территориях, героям требуется провести опасную миссию и вырвать из лап захватчиков советских ученых и их родственников, которых захватили в плен во время отдыха. Почти невыполнимой миссией становится для советских шпионов уничтожение стратегического объекта в городе, куда уже вошли немцы. Очередное серьезное задание – дестабилизация «нового экономического порядка», установленного фашистами на «новых землях рейха».

Список серий 1-го сезона сериала «Военная разведка: Первый удар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1.1 Первый удар. Спасти академика
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2012
1.2 Первый удар. Спасти академика
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2012
2.1 Первый удар. Задание, которого не было
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2012
2.2 Первый удар. Задание, которого не было
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2012
3.1 Первый удар. Экономический удар
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2012
3.2 Первый удар. Экономический удар
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2012
4.1 Первый удар. Троянский конь
Сезон 1 Серия 7
9 мая 2012
4.2 Первый удар. Троянский конь
Сезон 1 Серия 8
9 мая 2012
График выхода всех сериалов
Related video
Думали, что речь о «здоровом духе»: эту фразу говорит не к месту каждый второй
Стоит копейки, зато какой вкус: от этого советского салата с капустой невозможно оторваться
Вот как сериал «Клон» связан с русскими: этот факт вызывает гордость
Снималась под другой фамилией: Селезневу в первой роли не узнать (фото)
«Тише едешь — дальше будешь»: легендарную фразу все произносят неправильно
Бендер из «12 стульев» был преступником и в реальной жизни: вот почему отсидел в тюрьме 4 раза
Сплошное вранье: на эти ляпы в фильме «Берегите женщин» мало кто обратил внимание
Проиграл Боярскому в главном: что помешало Абдулову стать д’Артаньяном
Вплоть до паранойи: стало известно о проблемах в семье Никиты Преснякова
Навка нашла себе замену: удивитесь, кто уже занял ее место
Слала ему интимные фото: связь Нагиева с певицей номер один больше не секрет
Вот какими наложницы Сулеймана были в жизни: не похожи на Хюррем и Фирузе из «Великолепного века»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше