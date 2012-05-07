В 1-м сезоне сериала «Военная разведка: Первый удар» советские разведчики противостоят плану захвата «Барбаросса». В то время как нацисты хозяйничают на оккупированных советских территориях, героям требуется провести опасную миссию и вырвать из лап захватчиков советских ученых и их родственников, которых захватили в плен во время отдыха. Почти невыполнимой миссией становится для советских шпионов уничтожение стратегического объекта в городе, куда уже вошли немцы. Очередное серьезное задание – дестабилизация «нового экономического порядка», установленного фашистами на «новых землях рейха».