Princess ClaraPrincess Clara, Foxxy Love: Как и с языком этой чернокожей девки.
Captain HeroКак это круто? / Мы тут всего день / А я уже попала в тройничок!
Тут Браунштейн[услышав о том, что Спэнки собирается накакать на пиццу] Ты что, *что* собираешься сделать с пиццей? Самой вкусной и аппетитной из всех вкусных и аппетитных? Чтобы ты мог накакать на нее? Я должен убить тебя здесь и сейчас!
Spanky HamТебе нужно немного классического положительного подкрепления. У тебя всё получится.
[начинает бить Линг-Линга]
Spanky HamЯ уважаю тебя, потому что ты — ты! В Линг-Линг два 'и'!
Spanky Ham[смеётся] О Господи! Она думает, что ты наш слуга, потому что ты чёрный! Ха-ха, это лучший день в моей убогой жизни. КЛАСС! Я обожаю расизм!
Принцесса Клара[Спэнки, Клара и Фокси ждут пиццу, чтобы подшутить над доставщиком] Я никогда не была так нервной. Пицца будет через 30 минут или меньше, и с такими заплетенными волосами, Фокси была бесполезна, как мексиканец!
Линг-ЛингЛинг-Линг просыпается внутри кита. Ничего не делать. Только с#с с курицей.
XandirВиноград — это весело.
[смеётся]
Foxxy LoveФокси оказалась в беде, а должна была быть наоборот.
Wooldoor SockbatТак вот, Бог убил всех... хороших... плохих... и даже Стива с Лонг-Айленда... но не меня. И я знаю, почему. С тех пор как все остальные ушли, я наконец-то могу наслаждаться мастурбацией так, как Он задумал: в одиночку.
Captain Hero[саркастично]За самый мелкий зад, по которому можно тыкнуть, не вызывая тревогу Amber!