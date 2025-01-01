Меню
[Спэнки и Клара по уши в шариковом бассейне обсуждают ее предвзятые взгляды]
Принцесса Клара Я не вижу причин извиняться. Я имею в виду, что у нас все слуги — черные... или пресвитериане.
Спэнки Хэм Да, но дорогая, откуда ты, анимированные объекты оживают и выкрикивают глупые фразы.
Синий Шар [оживает] О чем ты говоришь, свинья?
Принцесса Клара Нет, он прав, Синий Шар. Может, мне стоит просто извиниться.
Синий Шар Обычно Клара обращается за советом к нам, но на этот раз его дал Спэнки. Хорошо, что так, потому что я собирался сказать ей, чтобы она застрелила президента.
Ling-Ling Я использую твой череп для секса и в качестве декоративного домика для птиц.
Тут Браунстайн [пытаясь привлечь внимание Ксандера, зажав голову в гильотине] Клянусь Богом, я отрублю себе чёртову голову!
[Ксандр игнорирует её, Трут отрубает себе голову и демонстрирует это ему, пока Спэнки какает в её черепе]
Линг-Линг Линг-Линг не питомец! Линг-Линг здесь, чтобы убивать и вызывать у детей судороги!
Spanky Ham О, это слишком хорошо. Она думает, что ты слуга... ПОТОМУ ЧТО ТЫ ЧЕРНЫЙ!
Wooldoor Sockbat Если кому-то я понадоблюсь, я буду на Часовой башне.
[наводит прицел снайперской винтовки]
Тут Браунштайн [пьяный] Я думал, ты любишь меня, капитан Морган!
[разбивает бутылку с бухлом о стену]
Тут Браунштайн О, нет, ты кровоточишь! Я спасу тебя, капитан Морган!
[лижет бухло со стены]
Xandir Почему, когда что-то не работает, твой первый импульс — это съесть это?
Xandir [Воспоминание о том, как Тутик ест телевизор] ТУТИ! ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?
Toot Braunstein Я не мог найти пульт.
Captain Hero Я мог бы флиртовать с любой из этих девушек, но всё-таки хочется, чтобы у нас была одна из тех sexy чернокожих красавиц.
Foxxy Love [Открывает дверь] Блинг-bling! Фокси Лав в доме!
Captain Hero Чёрт, я хорош! Жаль, что у нас нет 12-летней девочки и ослика!
[камера несколько раз переключается с двери на Капитана Хиро; ничего не происходит]
Captain Hero Чёрт.
Spanky Ham Мне что, отрежут медицинскую страховку? Я стану более больным, чем Дампси, человек с медицинскими отходами!
Dumpy the Medical Waste Man [Переход к контейнеру с медицинскими отходами, полному шприцев] Убейте меня!
[Повторяемая фраза]
Xandir Я на бесконечном пути, чтобы спасти свою девушку!
Тоот Браунштейн Иногда я порезаю себя, чтобы избавиться от боли
Captain Hero Эй, свинья! Отличные новости!
Wooldoor Sockbat Фокси только что купила нам безумное количество алкоголя!
Captain Hero Ты что, испражняешься в дыню?
Spanky Ham [пук] Эээ... неловко. Наверное, если бы я подождал час, мог бы свалить это на алкоголь.
Ling-Ling [разочарованно вздыхает] Ах, Мицубиси.
Ling-Ling На этом хватит, свинья. На этом хватит.
Ling-Ling [встретив трехголового монстра с острыми иглами, который плюется кислотой] Линг-Линг молится о битве с тех пор, как Линг-Линг впервые вошел в дом! Л. Рон Хаббард наконец-то ответил!
Foxxy Love Она ничего не знает о сексе. Как ей удается заставить мужчин платить за её аренду?
[повторяемая фраза]
Тут Браунштейн Чёрт возьми!
Foxxy Love Это был сумасшедший Ём Кипур.
Вьетнамский мальчик Пожалуйста, Почтенный Спэнки-сан. Мы теряем работу, и нам нечего есть и не на что жить.
Спанк Хэм Да? А мне поф#й!
Toot Braunstein Если я не могу быть секс-символом, тогда я просто буду СТЕРВОЙ!
Princess Clara Что это за штука у меня во рту? / Она скользкая и слизистая / Спускается по моему стройному девичьему розовому пищеводу. / Языка какой-то чернокожей девки. / Это такое новое ощущение.
Foxxy Love У меня тут майонезная мама на лизательном отверстии / И мы только начали...
Princess Clara Это действительно довольно захватывающе...
Foxxy Love Верно. Теперь ты знаешь...
Princess Clara Я могу чувствовать пломбу...
Foxxy Love И она из цельного золота...
Princess Clara Я никогда не мечтала, что буду так готова / Позволить себе потеряться.
Foxxy Love Скажи мне об этом! / Я целую расистскую шлюху!
Princess Clara Princess Clara, Foxxy Love: Язык этой чернокожей девки.
Princess Clara Какое замечательное чувство.
Foxxy Love Черт, откуда у этой суки серьги?
Princess Clara Я никогда не получала столько удовольствия.
Princess Clara Princess Clara, Foxxy Love: Как и с языком этой чернокожей девки.
Captain Hero Как это круто? / Мы тут всего день / А я уже попала в тройничок!
Тут Браунштейн [услышав о том, что Спэнки собирается накакать на пиццу] Ты что, *что* собираешься сделать с пиццей? Самой вкусной и аппетитной из всех вкусных и аппетитных? Чтобы ты мог накакать на нее? Я должен убить тебя здесь и сейчас!
[пробивает стену кулаком]
Тут Браунстайн Так что, Клара, как прошёл твой день?
Принцесса Клара Это было волшебно!
Тут Браунстайн Наверное, это было бы так, если бы тебя изнасиловал маг.
Foxxy Love Только когда ты уже подумал, что расизм не может стать более расистским!
Xandir [собираясь плакать] Сильный Ксандир, сильный Ксандир.
Princess Clara О, чёрт возьми.
Spanky Ham Тебе нужно немного классического положительного подкрепления. У тебя всё получится.
[начинает бить Линг-Линга]
Spanky Ham Я уважаю тебя, потому что ты — ты! В Линг-Линг два 'и'!
Spanky Ham [смеётся] О Господи! Она думает, что ты наш слуга, потому что ты чёрный! Ха-ха, это лучший день в моей убогой жизни. КЛАСС! Я обожаю расизм!
Принцесса Клара [Спэнки, Клара и Фокси ждут пиццу, чтобы подшутить над доставщиком] Я никогда не была так нервной. Пицца будет через 30 минут или меньше, и с такими заплетенными волосами, Фокси была бесполезна, как мексиканец!
Линг-Линг Линг-Линг просыпается внутри кита. Ничего не делать. Только с#с с курицей.
Xandir Виноград — это весело.
[смеётся]
Foxxy Love Фокси оказалась в беде, а должна была быть наоборот.
Wooldoor Sockbat Так вот, Бог убил всех... хороших... плохих... и даже Стива с Лонг-Айленда... но не меня. И я знаю, почему. С тех пор как все остальные ушли, я наконец-то могу наслаждаться мастурбацией так, как Он задумал: в одиночку.
Captain Hero [саркастично] За самый мелкий зад, по которому можно тыкнуть, не вызывая тревогу Amber!
Toot Braunstein Чёрт возьми! Клара меня бесит, как обезжиренная сметана!
Xandir [держит Линг-Линг] Привет, Линг-Линг, ты радуешься Рождеству?
[Линг-Линг поднимает голову и кивает]
Xandir Жаль, что Санта-Клауса не существует! Наверняка ты разочарован.
[Ксандир лижет слюну грустного Линг-Линга и передает ее Туто]
Toot Braunstein Линг-Линг, что это у тебя в ухе? Четвертак?
[Линг-Линг поднимает голову]
Toot Braunstein Нет, это опухоль!
[лижет слюну грустного Линг-Линга и передает ее больному Вулдору]
Wooldoor Sockbat Эй, Линг-Линг, ты, эм... рад Рождеству?
[Линг-Линг поднимает голову]
Wooldoor Sockbat Ой, нет, это опухоль!
[лижет слюну грустного Линг-Линга]
[Клара только что назвала хобби Спенки, заключающимся в какании на пиццу, маленькой игрой]
Spanky Ham Что? Что ты сейчас сказал? Путешествующая версия «Морского боя» — *это* маленькая игра! Играться с Пиццеманом — вот это образ жизни! Это то, кто я есть!
Принцесса Клара [о её осьминожке] О, пожалуйста, пожалуйста, никому не говорите. Я вынуждена попросить вас сохранить мой секрет с небольшим обещанием!
Фокси Любовь Я даю обещание.
Тут Браунстайн [Смотрят на Тута] ЛАДНО! Я даю обещание.
[Осьминожка Клары тоже даёт обещание]
Капитан Герой [стучит в дверь] Клара, Тута сказала, что у тебя влага как у монстра, и мы хотим провести встречу по этому делу.
Принцесса Клара Как это вообще возможно?
[Фокси и Клара смотрят на Тута]
Тут Браунстайн Ой-ой! Я не удержалась.
Xandir Ты раньше заботился обо мне!
Captain Hero Что?
Xandir Ты раньше говорил, что я красивый!
Captain Hero Нет, не говорил!
Xandir Ты раньше наряжался для меня!
Captain Hero Только один раз!
Принцесса Клара Ты, наверное, задаёшься вопросом о моём октопуссире... Это по-французски.
[в исповедальне]
Принцесса Клара Я никогда никому не делилась своей историей. Это всё так... так лично. Я сказала девочкам, что единственный способ рассказать об этом — это через интерпретационный танец.
[она затем танцует в интерпретационном стиле]
Фокси Лав Серьёзно? Когда ты была ребёнком, твой отчим наложил проклятие на твою вагину?
Принцесса Клара Что? Ты что, не слушал?
[демонстрирует движение]
Принцесса Клара Моя злая мачеха*! *Мачеха* наложила на меня проклятие!
Тут Браунстайн Ух-дуууух!
Foxxy Love Фокси Лав не хотела, чтобы начался бунт — хотя новый телевизор ей точно не помешал бы. Поэтому Фокси решила созвать собрание в доме.
Принцесса Клара Смотрите, все! Это му##к Джефф Пробст!
Spanky Ham [к Принцессе Кларе] Если это поможет тебе выбраться из этого шарикового бассейна, чтобы я мог оценить твою драгоценную вертикальную улыбку.
Toot Braunstein Теперь нам придётся бороться за еду? Эти соревнования - полная чепуха!
Принцесса Клара Ты заметила, что на этой неделе нас вообще не показывали?
Тут Браунштейн Ну, а как же! Это потому, что мы всю неделю сидели в подвале, создавая этот офигенный картофельный пистолет!
Принцесса Клара [в исповедальной комнате] Продюсеры сказали нам, что мы должны открыть бизнес на свой вкус. Я хотела устроить распродажу выпечки, но стереотипы решили по-другому.
Ксандир Давай откроем парикмахерскую!
Фокси Лав УУУ, мы могли бы чистить обувь!
Линг-Линг Я говорю, давайте откроем массажный салон с жареными щенками!
Тут Браунстайн ДАВАЙТЕ ЕСТЬ КАРТОШКУ САЛАТОМ!
Xandir Я в бесконечном поиске, чтобы спасти свою девушку!
Ling-Ling Назови моё имя, сука!
Captain Hero Я бы был более зол на Спэнки, но знаешь, я только что выиграл ПЯТЬДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ!
Капитан Герой Ох, мы попались на этот старый номер с вывихом шеи и хорошо освещённым пирогом.
[Ксандр говорит Туто, как заставить себя вырвать, и Тут делает комментарий о том, что у неё пальцы в Пепе Ле Пью.]
Xandir Ты была с Пепе Ле Пью? Ты ФЛИРТУШКА...
Toot Braunstein Не *тем* Пепе Ле Пью... *МОИМ* Пепе Ле Пью!
Foxxy Love Давайте, ребята! Боремся с системой! Мы знаем, что вы лишь маленький продюсер игр! Мамочка не вырастила дурака, а папа вообще меня не воспитал!
Toot Braunstein Так мы просто кучка обезьян, танцующих перед камерами! А что мы получаем взамен? Ничего! По крайней мере, обезьяны иногда получают от своих хозяев хоть какое-то кайфушку!
Foxxy Love [о посещении похорон Вулдура] Это были первые похороны, на которых я побывала за долгое время, которые не проходили в моём чреве.
Foxxy Love Я как Шерлок Холмс, если бы он играл на тамбурине и подравнивал свою ....
Captain Hero Ублюдки...
Xandir Вау, ты из Mortal Kombat? Я тоже из видеоигры! Так скажи мне, каков твой особый прием?
Scorpion Подходи сюда!
[ловит Ксандиру с помощью копья и отрывает ему голову]
Computer Voice Фатальность...
Xandir Впечатляет. Мой особый прием — это 'достать из-за спины'!
Scorpion Ой, вэй...
Ling-Ling Линг-Линг нашёл отличный новый шампунь... но это также худший лингвистический кошмар.
[пытался произнести название бренда Прелл]
Ling-Ling П... Прелл...
Капитан Герой Не заставляй меня пнуть тебя по заднице!
Вулдор Сокбэт Не заставляй меня сосать тебе х#й!
Капитан Герой Не заставляй меня обнимать тебя как младенца!
Вулдор Сокбэт Не заставляй меня сосать тебе х#й!
Принцесса Клара Мне нужно было помочь Вулдору, прежде чем он спустит свою жизнь в унитаз!
Foxxy Love [о редактировании слов продюсеров] Чёртовы белые продюсеры со своими чёртовыми белыми вспышками. Они могут редактировать нас так, чтобы мы говорили всё, что хотят.
[отредактировано]
Foxxy Love Мой... предмет... сделан... из... бекона.
[после редактирования]
Foxxy Love ХВАТИТ! Какой там смысл? А, да. Мой предмет на 100% из чистого бекона.
Wooldoor Sockbat Чёрт возьми! Я должен быть в программе защиты свидетелей!
Spanky Ham Ничто так не напоминает мне о моем первом разе, как плачущая девчонка!
Принцесса Клара Почему я должна извиняться? Не я сделала её чернокожей.
Foxxy Love [соседи по дому должны проголосовать за то, чтобы оставить Фокси] Знаете, это голосование — полная чушь. Она была в этом абсолютно заинтересована! Вы видели, как мы целовались!
Captain Hero Извини, Фокси, но если я сейчас проголосую против тебя, я буду на шаг ближе к миллиону долларов!
Foxxy Love Миллион долларов? Ты же знаешь, что это не тот тип шоу, верно? Призов здесь нет!
Captain Hero [в сторонке в исповедальне] Ах, глупая Фокси. Она никогда не выиграет миллион долларов с *такой* установкой!
Spanky Ham Я не помню, чтобы заказывал пиццу...
[открывает коробку с его калом]
Spanky Ham с колбасками!
Отец Линг-Линг [осматриваясь в комнате для исповеди] Что это за место?
Toot Braunstein Бла-бла-бла! Я капитан Герой, и я могу летать! А я...
Captain Hero Ты не против, Фаджи? Я на телефоне!
Toot Braunstein Мне всё равно! Я должен позвонить своему спонсору из АА!
Captain Hero [девчачьим голосом] Я сказала, что я на телефоне!
Spanky Ham Почему я должен всё красивое портить?
Spanky Ham Лично я не собираюсь просто ждать, пока меня проглотит гигантская п#зда!
[думает минуту]
Spanky Ham Чего? О... подожди, нет, нет, нет.
Foxxy Love У нас всегда будет Париж. Так мы называли это, когда я разбила его п#зду свинцовым макетом Эйфелевой башни
Капитан Герой [играя в 'Поцелуй в бутылке' со Спенки Хэмом и Уулдором Сокбэтом] Эй! Если вы собираетесь вести себя как ...., вы не можете играть!
