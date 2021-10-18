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Балабол 5
Сезоны
Сезон 1
Balabol 5
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
18 октября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
20
Продолжительность сезона
16 часов 40 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Балабол 5»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Поручение I
Сезон 1
Серия 1
18 октября 2021
Поручение II
Сезон 1
Серия 2
18 октября 2021
Свидетель I
Сезон 1
Серия 3
19 октября 2021
Свидетель II
Сезон 1
Серия 4
19 октября 2021
Невинный I
Сезон 1
Серия 5
20 октября 2021
Невинный II
Сезон 1
Серия 6
20 октября 2021
Жил-был художник I
Сезон 1
Серия 7
21 октября 2021
Жил-был художник II
Сезон 1
Серия 8
21 октября 2021
Гастроль I
Сезон 1
Серия 9
22 октября 2021
Гастроль II
Сезон 1
Серия 10
22 октября 2021
Отец-командир I
Сезон 1
Серия 11
25 октября 2021
Отец-командир II
Сезон 1
Серия 12
25 октября 2021
Под колёсами любви I
Сезон 1
Серия 13
26 октября 2021
Под колёсами любви II
Сезон 1
Серия 14
26 октября 2021
Одноклассники I
Сезон 1
Серия 15
27 октября 2021
Одноклассники II
Сезон 1
Серия 16
27 октября 2021
Срочно в больницу I
Сезон 1
Серия 17
28 октября 2021
Срочно в больницу II
Сезон 1
Серия 18
28 октября 2021
Расплата I
Сезон 1
Серия 19
29 октября 2021
Расплата II
Сезон 1
Серия 20
29 октября 2021
График выхода всех сериалов
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