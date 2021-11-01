Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Три куруша
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Три куруша Сезоны Сезон 1

Üç Kuruş 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 28
Продолжительность сезона 56 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Три куруша»

В 1-м сезоне сериала «Три куруша» в городе происходит очередное преступление. Серийный убийца расправляется со своими жертвами и оставляет на месте происшествия три куруша. Сотрудники правоохранительных органов задерживают лидера мафиозной организации Картала, который владеет игорным заведением. История района, где проживает Картал со своей семьей, а также загадочная связь Картала и серийного преступник Ирфана являются связующим звеном в этой истории. Во всех обстоятельствах предстоит разобраться своенравному и безрассудному сотруднику уголовного розыска Эфе.

Список серий 1-го сезона сериала «Три куруша» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 ноября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 декабря 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 декабря 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 декабря 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
17 января 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
24 января 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 января 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 февраля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
14 февраля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
21 февраля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 февраля 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
7 марта 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
14 марта 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
21 марта 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
28 марта 2022
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
4 апреля 2022
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
11 апреля 2022
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
18 апреля 2022
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
25 апреля 2022
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
9 мая 2022
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
16 мая 2022
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
23 мая 2022
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
30 мая 2022
График выхода всех сериалов
Related video
Эффектная пенсионерка: посмотрите на бывшую невесту Малахова
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
«Это не слухи»: известный актер заявил о домогательствах Машкова к его дочери
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
700 тысяч рублей за «Примадонну»: Киркоров как с цепи сорвался после возвращения бывшей
Опозорятся за столом: женщины с этими именами не умеют себя вести в приличном обществе
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше