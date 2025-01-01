Ari GoldЯ не пошёл на игру Лейкерс, потому что они играли с д#р#м Бобкэтс. И я пришёл сюда сегодня, потому что думал, что это сессия о том, как моя жена может научиться общаться, как отвечать на вопрос без вопроса, основам человечности 101, что, я думал, учитывая вашу стену с д#пл#мами, вы могли бы легко исправить, или, если не могли, вы могли бы дать ей таблетку, которая либо это исправит, либо сделает её немой. Но теперь, чтобы укусить меня? У меня есть дела. У меня сотни клиентов, с которыми нужно работать, и чтобы было ясно, мне на #р#н не важно ни одно имя из них. Они все просто номер, как первая жена и седьмой терапевт. Х##ь с вами!
Ари ГолдЛюди. Совещание отменено. У вас всех сегодня одна цель: устроить брата Винсента Чейза, Джонни Чейза, на работу. Любую работу. Мне все равно, даже если это будет порно-съемка, где его насилует толпа серебряных горилл; если идут съемки, все выигрывают. Десять тысяч тому, кто принесет мне это сегодня.
Ari GoldСлушай, Ллойд, я хочу, чтобы ты положил все мои файлы, папки, досье, *всё* в коробку! Если найдёшь использованный презерватив, маску палача и чертову шипастую биту, не думай, просто пакуй это! Чоп-суй!
Ari GoldГде, чёрт возьми, офис Питера Коула? Прямо здесь?
Johnny DramaСекс после расставания? Никогда не слышал об этом.
EricДа, я имею в виду... ты занимаешься сексом и... всё, прощай.
Johnny Drama[делает паузу, чтобы подумать] Это единственный вид секса, который у меня есть.
Ari Gold[своей жене] Ты можешь это иметь, если хочешь жить в чертовых Агоре Хилз и ходить на групповую терапию, но если ты хочешь особняк в Беверли-Хиллз, членство в клубе и девять недель в году в Тоскане, то мне нужно будет ответить на звонок, когда он поступит в полдень в чертову среду!
Terence[перед тем как уволить Ари после того, как узнал о его попытке переворота] Люди! У нас среди вас предатель. Пусть это будет уроком для всех вас.
TerenceО, это то, что Артур Дженсен сказал в 1973 году. Он был первым заговорщиком, с которым я имел дело. Попробуй его найти сейчас, Ари, он продает автостраховку в Реседе.
Ari GoldЛадно, люди. Большинство из вас сидят там и смотрят на этого симпатичного старичка и думают: "Кто, чёрт возьми, он такой?" И знаете что, это именно то, что вам стоит делать. Вы все знаете, кто управлял этой компанией последние восемь лет. И вы знаете, когда я уйду, вскоре вы будете представлять никого, как Билла из Ученик. Никто не должен принимать решение прямо сейчас. Я буду открывать своё собственное агентство. Будут действовать два очень важных правила: сделать всех на низах богатыми и сжечь это чёртово место дотла. Ллойд, ты со мной?
[Ллойд ничего не говорит. Впервые нахальство Ари ослабевает.]
Ari GoldЛлойд, ты что делаешь? У нас особая связь. Come on.
LloydАри, поклянись мне, что ты никогда больше не скажешь ничего оскорбительного касаемо моей расы или сексуальной ориентации
Ari GoldЯ не могу в этом поклясться, но обещаю, что всегда буду извиняться после.
Ari GoldС этого момента, спрашивай моего разрешения, прежде чем переспать с одной из моих ассистенток.
Ari GoldЯ думал, ты уже его менеджер, потому что поверь мне, я бы не терпел такое дерьмо от никого другого.
EricДа, я знаю, я им и являюсь, но я хочу сделать это по-настоящему, понимаешь? Я хочу поговорить с ним и всё уладить.
Ari GoldИтак, ты пришёл ко мне за советом. Я сейчас буду, блин, плакать. Ладно, вот что ты делаешь. Ты обращаешься с талантом так же, как и с женщинами. Ты должен заставить их поверить, что они нуждаются в тебе больше, чем ты в них.
Ari GoldСуть в том, что он неуверенный, как все красивые, но получившие всё на серебряном подносе люди. Он никому в этом мире не доверяет, кроме тебя. Ты родился в семье королей, детка. Ты это знаешь. Теперь просто будь благодарен и носи корону.
Жена АриЧто в сумке?
Ари ГолдКило кокаина. Чего ты прицепилась ко всем этим с#кам вопросам?
Ari GoldХорошая речь, Ллойд. Если бы мне было 25 и я любил х#й, мы могли бы быть чем-то большим.
Ari Gold[Ари не хочет, чтобы Винс снимался в 'Queens Blvd'] Знаешь, чем кормят людей на съемках независимого кино, Винс? Ничем! Тебе не дают трейлер. Говорят, чтобы ты сел на платформу. Пробовал когда-нибудь закрутить роман с девушкой на платформе?
EricНу, если кто-то может это сделать, так это Винс.
EricЯ видел сцены, которые Винс дублировал сегодня. Они выглядели потрясающе.
Ari GoldОтлично. Ты хочешь, чтобы я заставил самого крутого режиссера посмотреть какую-то низкобюджетную инди-фильм, который ты считаешь потрясающим на основе каких-то вырванных из контекста сцен с дубляжа.
ShaunaЭто как на выпускном; ты даришь своей девушке букет, а она тебе — #уд.#.