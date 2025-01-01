Меню
Цитаты из сериала Красавцы

Ari Gold Я не пошёл на игру Лейкерс, потому что они играли с д#р#м Бобкэтс. И я пришёл сюда сегодня, потому что думал, что это сессия о том, как моя жена может научиться общаться, как отвечать на вопрос без вопроса, основам человечности 101, что, я думал, учитывая вашу стену с д#пл#мами, вы могли бы легко исправить, или, если не могли, вы могли бы дать ей таблетку, которая либо это исправит, либо сделает её немой. Но теперь, чтобы укусить меня? У меня есть дела. У меня сотни клиентов, с которыми нужно работать, и чтобы было ясно, мне на #р#н не важно ни одно имя из них. Они все просто номер, как первая жена и седьмой терапевт. Х##ь с вами!
Ари Голд Ллойд, у тебя есть Винс?
Ллойд Нет, у меня Драма, и он говорит, что ему разрешили сказать тебе, что Винс не будет с тобой говорить, пока он, Драма, не получит работу.
Ари Голд Серьезно?
Ллойд Серьезно.
Ари Голд Серьезно?
[врывается в офис и идет на конференцию]
Ари Голд Люди. Совещание отменено. У вас всех сегодня одна цель: устроить брата Винсента Чейза, Джонни Чейза, на работу. Любую работу. Мне все равно, даже если это будет порно-съемка, где его насилует толпа серебряных горилл; если идут съемки, все выигрывают. Десять тысяч тому, кто принесет мне это сегодня.
Ari Gold Давай обнимемся, сука.
Turtle Здесь ты должен жить, Винс. В королевстве, как принц.
Eric Разве ты не имеешь в виду в королевстве, как король, тупица?
Vince Да нет, Е. Все хотят убить короля. А принц просто плывет по жизни, рассказывая всем дамам: "Однажды я буду королем."
[повторяемая фраза]
Ари Голд Ллойд!
Johnny Drama Если сыграешь гея или тупицу, получишь Оскар. Я бы на все пошёл ради Оскара.
Turtle Ты бы на все пошёл ради гостевой роли в "Хьюли".
Ari Gold Я его у**у и брошу в бассейн!
[своим маленьким детям]
Ari Gold Только папа так говорит.
Ari Gold Слушай, Ллойд, я хочу, чтобы ты положил все мои файлы, папки, досье, *всё* в коробку! Если найдёшь использованный презерватив, маску палача и чертову шипастую биту, не думай, просто пакуй это! Чоп-суй!
Ari Gold Где, чёрт возьми, офис Питера Коула? Прямо здесь?
[Ари врывается в комнату]
Ari Gold Джеймс Кэмерон снимает "Аквамена"?
Surprised Kid Круто! Это потрясающе!
Ari Gold Это "потрясающе", да? Ты не подумал упомянуть об этом на, чёрт возьми, собрании? В e-mail? На жёлтой, твою мать, записке?
Surprised Kid Я... я не знал, что должен об этом знать.
Ari Gold Так что ты, по твоему, должен знать? За что, чёрт возьми, мы тебе платим? Чтобы ты сделал свою карточку агентства и пошёл в Shelter, чтобы попытаться перетянуть Мишу Бартон?
Surprised Kid Я не... я не думал...
Ari Gold Слушай, я тебе скажу. Тебе не нужно ничего говорить, знаешь почему? Потому что ты забираешь свои вещи, потому что ты, блин, уволен!
[Ари уходит]
CAA Assistant Что случилось?
Surprised Kid Не знаю. Я пришёл, чтобы отдать почту Питера, и мистер Голд уволил меня. Моя жизнь закончена!
Ari Gold Скажи Драме, что он у меня в списке дел сразу после того, как я вставлю иголки в мой ч#к!
Eric У нас был секс после расставания, понимаю?
Johnny Drama Секс после расставания? Никогда не слышал об этом.
Eric Да, я имею в виду... ты занимаешься сексом и... всё, прощай.
Johnny Drama [делает паузу, чтобы подумать] Это единственный вид секса, который у меня есть.
Ari Gold [своей жене] Ты можешь это иметь, если хочешь жить в чертовых Агоре Хилз и ходить на групповую терапию, но если ты хочешь особняк в Беверли-Хиллз, членство в клубе и девять недель в году в Тоскане, то мне нужно будет ответить на звонок, когда он поступит в полдень в чертову среду!
Terence [перед тем как уволить Ари после того, как узнал о его попытке переворота] Люди! У нас среди вас предатель. Пусть это будет уроком для всех вас.
Ari Gold Ты делаешь большую ошибку, Терренс.
Terence О, это то, что Артур Дженсен сказал в 1973 году. Он был первым заговорщиком, с которым я имел дело. Попробуй его найти сейчас, Ари, он продает автостраховку в Реседе.
Ari Gold Ладно, люди. Большинство из вас сидят там и смотрят на этого симпатичного старичка и думают: "Кто, чёрт возьми, он такой?" И знаете что, это именно то, что вам стоит делать. Вы все знаете, кто управлял этой компанией последние восемь лет. И вы знаете, когда я уйду, вскоре вы будете представлять никого, как Билла из Ученик. Никто не должен принимать решение прямо сейчас. Я буду открывать своё собственное агентство. Будут действовать два очень важных правила: сделать всех на низах богатыми и сжечь это чёртово место дотла. Ллойд, ты со мной?
[Ллойд ничего не говорит. Впервые нахальство Ари ослабевает.]
Ari Gold Ллойд, ты что делаешь? У нас особая связь. Come on.
Lloyd Ари, поклянись мне, что ты никогда больше не скажешь ничего оскорбительного касаемо моей расы или сексуальной ориентации
Ari Gold Я не могу в этом поклясться, но обещаю, что всегда буду извиняться после.
Ari Gold С этого момента, спрашивай моего разрешения, прежде чем переспать с одной из моих ассистенток.
Eric Откуда ты это знаешь?
Ari Gold Потому что я все знаю, и мог бы сказать тебе, что это закончится плохо. Теперь мне нужно её уволить, чтобы ты не чувствовал себя неловко.
Eric Нет. Не увольняй её.
Ari Gold Ладно. Тогда я просто буду её домогаться, пока она не уволится.
Turtle [смотря в сторону Тихого океана] В какую сторону это?
Johnny Drama Это на восток, ты идиот.
Eric Это на запад, идиот.
[долгая пауза]
Johnny Drama Ну... я имею в виду, в Нью-Йорке это на восток.
Ari Gold Я думал, ты уже его менеджер, потому что поверь мне, я бы не терпел такое дерьмо от никого другого.
Eric Да, я знаю, я им и являюсь, но я хочу сделать это по-настоящему, понимаешь? Я хочу поговорить с ним и всё уладить.
Ari Gold Итак, ты пришёл ко мне за советом. Я сейчас буду, блин, плакать. Ладно, вот что ты делаешь. Ты обращаешься с талантом так же, как и с женщинами. Ты должен заставить их поверить, что они нуждаются в тебе больше, чем ты в них.
Eric Ему я не так уж и нужен.
Ari Gold Конечно, он в тебе не нуждается. Ты, блин, бесполезен. Я мог бы пригласить сюда миллион кретинов и они справились бы с этой работой. Но это не суть.
Eric Так в чем же суть, Ари?
Ari Gold Суть в том, что он неуверенный, как все красивые, но получившие всё на серебряном подносе люди. Он никому в этом мире не доверяет, кроме тебя. Ты родился в семье королей, детка. Ты это знаешь. Теперь просто будь благодарен и носи корону.
Жена Ари Что в сумке?
Ари Голд Кило кокаина. Чего ты прицепилась ко всем этим с#кам вопросам?
Ari Gold Хорошая речь, Ллойд. Если бы мне было 25 и я любил х#й, мы могли бы быть чем-то большим.
Ari Gold [выходит из своего офиса] Куда я иду?
Emily Ари, ты уже опаздываешь на двадцать минут. Ари, мне нужно с тобой поговорить.
Ari Gold Идём со мной.
Emily [начинает идти] Винс и ребята собираются на вечеринку к Джошу Уайнштейну.
Ari Gold Кто такой Джош Уайнштейн?
Emily Ты что, прикалываешься? Это твой бывший ассистент.
Ari Gold У меня *много* бывших ассистентов.
Emily Ладно, двое до меня. Перед Джекки, после Джерода.
Ari Gold Ах да, моя "Джи" фаза. Кажется, я уволил его за то, что он воровал ручки. Почему мне нужен Джош?
Emily Ну, теперь он агент в Triad. И именно он дал ребятам Куинс Бульвар.
[Ари разворачивается и начинает идти обратно в свой офис]
Ari Gold Вот почему больше никаких мужиков! Уволишь мужика, создаешь соперника. Уволишь женщину, создаешь домохозяйку.
Emily Это мило. Ты все еще опаздываешь.
Ari Gold Пусть все звонки ждут. И дайте мне позвонить Мини-Винсу.
Ari Gold Мы напьёмся с Расселом Кроу и будем бодаться с проклятыми кенгуру.
[осматривает новый офис Эрика, который состоит из карточного стола и стула]
Джонни Драма Ничего личного, Е, но это не совсем говорит: "Я менеджер Винсента Чейза."
Тёртл Да, это говорит: "Я менеджер *Джонни* Чейза."
[Адам Дэвис раскрывает себя как предателя в восстании Ари.]
Адам Дэвис Тебе стоит быть приятнее. Может тогда люди не будут тебя по#ать.
Ари Голд Ты заговорил, Дэвис?
[Дэвис отворачивается, чтобы уйти]
Ари Голд Эй, Адам.
Адам Дэвис Да, Ари?
Ари Голд Просто чтобы ты знал, твоя девушка, когда она была в почтовом отделении, предложила мне с#ать. Правда.
Ari Gold Зови меня Хелен Келлер, потому что я — чёртово чудо-работник!
Ллойд Ты что, что-то от меня скрываешь, Ари?
Ари Голд Только свой х#й и ж#пу, Ллойд.
Ari Gold Просто знай, Ллойд, твоя любовь к писькам - это огромный актив для нашей компании.
Ari Gold Курись больше травы, Турти. Серьёзно, курись больше травы.
Ari Gold [отвечая на "экстренный" звонок от Эрика] Надеюсь, это не ракета, летящая в Л.А., Эрик.
Eric Нет, Ари, это чёртов айсберг.
Ari Gold О чём ты говоришь?
Eric Джеймс Кэмерон снимает Аквамена.
Ari Gold Чушь. Откуда ты это взял, Френдстер?
Eric Джош Уэйнштейн, #%$@! Теперь почему бы тебе не убрать руку с твоего #@! и не позвонить кому-нибудь.
Ллойд По моему виджету, у нас 98 градусов.
Ари Голд Что за ##%&# это за виджет!
Ari Gold В этом конверте находятся имена восьми агентов. Если кто-то поймает тебя, съешь это. Кивни, если ты понимаешь меня.
Lloyd Я понимаю.
Ari Gold Ты не можешь просто, чёрт возьми, кивнуть? Ллойд, я хочу, чтобы ты... поклялся мне в вечной преданности.
Lloyd Ари...
Ari Gold Слушай меня, Ллойд. Ты хочешь добиться успеха в этом бизнесе или складывать рубашки в китайской прачечной? Клянись.
Lloyd Я клянусь в вечной преданности тебе, Ари.
Ari Gold Хорошо. Теперь я хочу, чтобы ты тихо подошёл к каждому из этих агентов и сказал слова "мухи цеце". Ничего больше не говори. Теперь иди.
Lloyd Ари, ты уходишь из агентства...?
Ari Gold Молчание, чёрт возьми, золото, Ллойд.
Ari Gold Муха цеце.
Ari Gold [Ари не хочет, чтобы Винс снимался в 'Queens Blvd'] Знаешь, чем кормят людей на съемках независимого кино, Винс? Ничем! Тебе не дают трейлер. Говорят, чтобы ты сел на платформу. Пробовал когда-нибудь закрутить роман с девушкой на платформе?
Eric Ну, если кто-то может это сделать, так это Винс.
Vince У меня действительно отличный баланс.
Ari Gold [после того, как Виагра подействовала, в сердитом тоне к своей жене] Я готов, понял? Это как Р. Келли на перемене. Милая, милая, что ты делаешь? Ты серьёзно? Детка!
Ari Gold Молчание — это, чёрт возьми, золото.
Vince У Джонни Деппа такая карьера, какую я хочу.
Eric Джонни Депп снимался в "Пиратах Карибского моря". И если я не ошибаюсь, он носил пиратский костюм и носил меч.
Turtle Да, но он уже и в реальной жизни так одет, между прочим.
[Ари собирается покинуть день рождения своего ребенка по делам]
Жена Ари Куда ты идешь?
Ари Голд Им transpl#r#t, а я должен провести операцию.
Turtle Кому, чёрт возьми, нужен ранний оргазм?
Turtle Чёрт возьми, Ари Голд. Ты только что понизился до серебряного.
Ари Голд Эмили! Я хочу, чтобы ты пришла на ту вечеринку в субботу, представляла агентство, дай Винсу знать, что моя армия повсюду.
Эмили Ари, я правда не хочу в это вмешиваться.
Ари Голд Ты уже в этом, хочешь ты этого или нет, понятно? Хочешь быть героем? Хочешь медаль, или ты трус?
[Эмили отворачивается]
Ари Голд Хватит хиппи-ерунды, надень шлем и начинай стрелять. Это Малибу, Эмили, я хочу, чтобы ты захватила этот пляж, как на чертовой Нормандии!
Ari Gold Дана, я никогда не изменял своей жене, с тех пор, как она стала моей женой. Но если ты хочешь сделать это в машине сейчас, я не против.
Ari Gold Что за х#ня на тебе надето?
Lloyd Я пробую новые образы! Этот — мой Андре 3000. Тебе нравится?
Ari Gold Нет, не нравится. Ты выглядишь как Мишель Кван в мужском обличье. Почему бы тебе не сделать тройной с#кс и не попробовать снова позвонить Камерону?
Justine Chapin [Джастин и Винс флиртуют в клубе] Тебе придётся потрудиться.
Vince Я пришёл в этот бизнес, чтобы не работать.
Ari Gold Есть МИЛФ?
Johnny Drama [в доме голливудской "мадам" и её девочек] Тертл, если ты не можешь здесь трахнуться, то завязывай.
[Дочь Ари репетирует для своей бат-мицвы]
Ari Gold Это только мне кажется или у неё голос становится всё хуже?
Жена Ари Ари!
Ari Gold Это не значит, что я её не люблю, но она просто ужасна, детка!
Eric Нам нужно, чтобы Камерон увидел "Квинс Бульвар".
Ari Gold Ты ведь даже не видел его!
Eric Я видел сцены, которые Винс дублировал сегодня. Они выглядели потрясающе.
Ari Gold Отлично. Ты хочешь, чтобы я заставил самого крутого режиссера посмотреть какую-то низкобюджетную инди-фильм, который ты считаешь потрясающим на основе каких-то вырванных из контекста сцен с дубляжа.
Shauna Это как на выпускном; ты даришь своей девушке букет, а она тебе — #уд.#.
Turtle Кому на х#й нужна такая #уд.#?
Ari Gold Следующий после "Queens Boulevard" — это студийное кино: я говорю о франшизе, детка. Мы сделаем тебе ланч-бокс. И фигурку с монстро#ом.
Vincent Chase Определенно соблазнительно.
Ari Gold Я тебя люблю!
Jake Steinberg Здравствуйте, мистер Голд, я Джейк Стейнберг. HR послали меня заменить вашего последнего ассистента.
Ari Gold Мне всё равно. Связи с Эдди Каповски на телефон.
Jake Steinberg Есть родство с Келли Каповски? Знаете, "Спасённый звонком"?
Ari Gold Ты уволен. Убирайся. Ты, б#дь, уволен.
Ari Gold Это как в старшей школе, Э. Ты не сможешь переспать с королевой бала, пока она не узнает, что её лучшая подруга поцеловала тебя под трибунами.
[повторяемая фраза]
Ари Голд Заткнись, блин, Лойд!
Johnny Drama Севернее бульвара Вентура — это ожидание в аду.
Turtle Он е#ёт какого-то парня, а тебя зовут на свидание, как какую-то с#уку. Я бы сказал, что это очень серьёзно.
Turtle Я думал, он ушёл?
Johnny Drama Сигареты, а не п….
Vince [разговаривая с Эриком на голливудской вечеринке] Посмотри, где мы. Ты когда-нибудь думал, что мы окажемся здесь?
Johnny Drama Я работал стабильно последние двенадцать лет, исключая последние три.
Vincent Chase Дело не в наградах. Если это хорошо, я это сделаю.
Turtle Не говори с нами так, будто мы приемные, брат.
Джонни Драма [следуя за Мэнди Мур] Слишком много раз, Тёртл. Слишком много раз.
Turtle Чёртово искусство, чувак. Чёртово искусство!
Johnny Drama Его слёзы, по сути, будут действовать как смазка.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Jeremy Piven
Rex Lee
Джерри Феррара
Джерри Феррара
Jerry Ferrara
Кевин Коннолли
Кевин Коннолли
Kevin Connolly
Эдриан Гренье
Эдриан Гренье
Adrian Grenier
Кевин Диллон
Кевин Диллон
Kevin Dillon
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Malcolm McDowell
Перри Ривз
Perrey Reeves
Самира Армстронг
Самира Армстронг
Samaire Armstrong
Джордан Бэлфи
Джордан Бэлфи
Jordan Belfi
Лейтон Мистер
Лейтон Мистер
Leighton Meester
Деби Мейзар
Деби Мейзар
Debi Mazar
Джонатан Кельтц
Jonathan Keltz
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
