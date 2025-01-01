Ари Голд Ллойд, у тебя есть Винс?

Ллойд Нет, у меня Драма, и он говорит, что ему разрешили сказать тебе, что Винс не будет с тобой говорить, пока он, Драма, не получит работу.

Ллойд Серьезно.

[врывается в офис и идет на конференцию]