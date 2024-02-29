Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс

Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович

Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1

Актриса из «Очень странных дел» проболталась о главном обмане финала — фанаты все это время ошибались насчет Оди

От Баскова до классики: выбрали лучших Пьеро изо всех экранизаций «Буратино» за 90 лет – самый новый чудом пролез в топ-3

«Игра престолов» уходит в забвение: вы думали, у HBO больше не будет нового флагмана — но он уже вышел и покорил всех

Сон Ки Хун теперь женщина: Хван Дон-хек снимет для Netflix ещё одну дораму — опять игру, но уже без кальмара

Главному аниме нулевых стукнуло 22 года: я посмотрел его впервые и уверен – гениальный тайтл изменил жанр раз и навсегда

Наконец-то достойный противник в прокате: вот и закончился звездный час «Аватара» — триллер с 97% на RT готов сбросить его с вершины

Не считал Рэдклиффа хорошим актёром, но это – меньшая из бед: почему Рикман рвался бросить «Поттера» после «Тайной комнаты»