Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
ДНК в преступлении 2023, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
ДНК в преступлении
Сезоны
Сезон 2
DNA do Crime
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
4 июня 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
7 часов 20 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала ДНК в преступлении
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
4 июня 2025
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
4 июня 2025
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
4 июня 2025
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
4 июня 2025
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
4 июня 2025
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
4 июня 2025
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
4 июня 2025
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
4 июня 2025
График выхода всех сериалов
«Стреляет как терминатор, думает как чайник»: в Сети назвали самые нелепые моменты из культового «Робокопа»
«Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР
Без родителей в кино не пустят: режиссер рассказал, почему в «Черном телефоне 2» больше кровавых сцен и насилия
Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан
От концовки «Бар “Один звонок”» у зрителей глаза на мокром месте: но шансы на 2 сезон еще есть — Ярмольник намекнул парой слов
Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился
Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы
Психи, водка, веселящий газ: индийцам показали лучшие моменты комедий Гайдая — до упаду хохотали, но сюжет не угадали
«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому
Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет
Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667