ДНК в преступлении 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала ДНК в преступлении
Киноафиша Сериалы ДНК в преступлении Сезоны Сезон 2

DNA do Crime
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 июня 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Список серий сериала ДНК в преступлении График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
4 июня 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
4 июня 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
4 июня 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
4 июня 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
4 июня 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
4 июня 2025
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
4 июня 2025
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
4 июня 2025
График выхода всех сериалов
