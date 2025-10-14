Без родителей в кино не пустят: режиссер рассказал, почему в «Черном телефоне 2» больше кровавых сцен и насилия

Почему Саурон так боялся Арагорна? Он был всего лишь человеком, но со своей суперсилой — объясняем

«Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало

Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим

Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился

Четверть века псу под хвост: в «Ван-Пис» окончательно «забили» на важнейший сюжетный элемент — внятного финала без него не ждите

Второго «Невского» снять не вышло: новый сериал про ментов и мошенников НТВ закрыл после 10 серий

По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком

Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы

От концовки «Бар “Один звонок”» у зрителей глаза на мокром месте: но шансы на 2 сезон еще есть — Ярмольник намекнул парой слов