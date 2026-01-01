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Киноафиша Сериалы Милдред Пирс Награды

Награды и номинации «Милдред Пирс»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
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